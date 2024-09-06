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Винер не будет бороться за пост главы объединенной федерации гимнастики

По словам Винер, которая возглавляет Всероссийскую федерацию художественной гимнастики с 2008 года, теперь у нее будет больше времени на тренерскую работу
Ирина Винер
Ирина Винер (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) и главный тренер национальной команды Ирина Винер не будет баллотироваться на пост президента объединенной Федерации гимнастики России. Об этом она сообщила «Матч ТВ».

Ранее руководящие органы ВФХГ, Федерации спортивной гимнастики России (ФСГР), Федерации прыжков на батуте России, Федерации спортивной акробатики России и Всероссийской федерации спортивной аэробики приняли решение об объединении в одну организацию — Федерацию гимнастики России.

«Всю свою жизнь я говорила, что была, есть и буду линейным тренером. Мне приятно, что меня назначают и приглашают на руководящие должности, но основная моя работа — линейный тренер. И, сложив полномочия президента ВФХГ как отдельной организации, я получу больше времени работать в зале, что меня очень радует», — сказала 76-летняя Винер.

Все гимнастические федерации России объединились в одну организацию
Спорт
Фото:Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Винер возглавляет ВФХГ с 2008 года.

Глава ФСГР Василий Титов сообщил «РИА Новости», что выдвижение кандидатов на должность главы новой объединенной федерации может быть сделано до 18 сентября. «У нас есть совместная с Министерством спорта России «дорожная карта», по которой мы и будем двигаться дальше. Следующий шаг — проведение конференции», — сказал Титов.

Отчетно-выборная конференция ФСГР пройдет 1 октября 2024 года. «Мы внесем изменения в свой устав, утвердим другое название и примем в наш состав остальные федерации. Также пройдут выборы нового президиума и нового президента федерации. И мы выйдем из этого процесса уже Федерацией гимнастики России», — заключил глава ФСГР.

ФСГР является единственной в стране гимнастической федерацией — членом Международной федерации гимнастики (FIG), которая объединяет все гимнастические виды спорта.

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Иван Витченко Иван Витченко
художественная гимнастика Ирина Винер
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