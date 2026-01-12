Доминик Гашек призвал отобрать у США чемпионат мира по футболу

Гашек известен своей критикой в адрес России и призывами к ограничениям против российских спортсменов. Теперь он поддержал идею лишить США чемпионата мира по футболу

Доминик Гашек (Фото: Bruce Bennett / Getty Images)

Чемпион Олимпиады 1998 года в составе сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек заявил, что США не должны принимать матчи чемпионата мира по футболу.

На своей странице в соцсети Х Гашек репостнул сообщение норвежского блогера, в котором содержался призыв лишить США права проводить этот турнир.

«Я поддерживаю это. То, что сейчас происходит в США, имеет мало общего с демократией и правом. Страна, которая не уважает международное право и угрожает демократическим странам военной агрессией, не должна проводить такие крупные международные мероприятия», — написал Гашек.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что его глобальные полномочия ограничены только «собственной моралью», а решение о соблюдении международного права также остается за ним.

После возвращения в Белый дом он неоднократно заявлял о планах включить Гренландию в состав США. По его словам, остров «абсолютно необходим» Вашингтону для обороны. 10 января он сказал, что готов «что-то предпринять» в отношении Гренландии, даже без согласия ее жителей, чтобы не допустить усиления там России или Китая.

Среди последних резонансных шагов Трампа — военная операция, в ходе которой США нанесли удары по Каракасу и выкрали президента Венесуэлы Николаса Мадуро вместе с женой. Их доставили в США и отправили под стражу по обвинению в «наркотерроризме», хранении оружия и контрабанде наркотиков.

Чемпионат мира по футболу должен пройти с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.