Российских ватерполистов допустили на международные старты c 2026 года
Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) опубликовала новые правила допуска на турниры для нейтральных спортсменов, которые вступят в силу с 1 января 2026 года.
Теперь нейтральные спортсмены смогут выступать и на турнирах по водному поло. Ранее на международные турниры допускались только пловцы, прыгуны в воду и представители синхронного плавания из России и Белоруссии в нейтральном статусе.
Кроме того, новые правила распространяются на все континентальные соревнования, ранее речь шла только о турнирах под эгидой World Aquatics и отборах на чемпионат мира и Олимпийские игры.
В водных видах спорта на Олимпийских играх в Париже единственным российским пловцом, участвовавшим в соревнованиях под нейтральным флагом, был Евгений Сомов. В ноябре 2024 года критерии допуска пловцов были World Aquatics смягчены, и российские пловцы с тех пор начали массово получать нейтральный статус.
