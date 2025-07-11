Самые громкие трансферы российского футбола в межсезонье

Трансферное окно в российском футболе открыто только три недели, но клубы уже отметились целой серией дорогих покупок. Подробности — в материале «РБК Спорт»

Роман Вега (Фото: пресс-служба ФК "Зенит")

Новый футбольный сезон в России начнется 12 июля матчем за Суперкубок между «Краснодаром» и ЦСКА, который состоится в Казани.

А пока главные футбольные новости приходят с трансферного рынка (трансферное окно открыто с 20 июня по 12 сентября). «РБК Спорт» рассказывает о самых заметных покупках игроков в российском чемпионате.

Самые дорогие трансферы (по данным Transfermarkt) Жерсон (€25 млн, «Зенит»)

Роман Вега (€7,7 млн, «Зенит»)

Матеус Алвес (€5,1 млн, ЦСКА)

Иван Сергеев (€3,8 млн, «Динамо»)

Максим Осипенко (€2,9 млн, «Динамо»)

Брайан Мансилья (€1,7 млн, «Ахмат»)

Николай Комличенко (€1,5 млн, «Локомотив»)

Стефан Ковач (€1,2 млн, «Балтика»)

Эгаш Касинтура (€1,2 млн, «Ахмат»)

Чинонсо Оффор (€900 тыс, «Балтика»)

Айман Мурид (€900 тыс, «Балтика»)

Самый дорогой трансфер РПЛ в межсезонье

Самым дорогим трансфером межсезонья стало приобретение «Зенита». Полузащитник «Фламенго» и сборной Бразилии Жерсон перешел в петербургский клуб за €25 млн — такие отступные были прописаны в контракте футболиста.

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев 8 июля заявил, что Жерсон «со дня на день» может присоединиться к петербургскому клубу.

28-летний бразилец выступал за «Фламенго» с зимы 2023 года, ранее он там играл в 2019–2021 годах. С клубом он выигрывал чемпионат Бразилии (2019, 2020), Кубок (2024) и Суперкубок страны (2020, 2021, 2025), а также Кубок Либертадорес (2019).

В Европе Жерсон играл за «Рому» (2016–2018), «Фиорентину» (2019) и «Марсель» (2021–2023). За сборную Бразилии Жерсон провел 14 матчей и забил один гол.

Экс-игрок дубля «Барселоны»

Петербургский «Зенит» 3 июля сообщил о переходе 21-летнего защитника Романа Веги из «Аргентинос Хуниорс» (Буэнос-Айрес). Контракт с 21-летним игроком рассчитан на пять лет.

Вега в 17 лет дебютировал за основу «Аргентинос Хуниорс», в 20 лет впервые вышел на поле с капитанской повязкой. В сезоне 2022/23 он играл за дубль «Барселоны».

Этот трансфер стал вторым среди самых дорогих в нынешнее межсезонье РПЛ. Петербургский клуб, по данным Transfermarkt, заплатил за аргентинца €7,7 млн.

Самый дорогой трансфер «Динамо» в межсезонье

Нападающий сборной России Иван Сергеев перешел из самарских «Крыльев Советов» в московское «Динамо». Соглашение с футболистом подписано до 2028 года. Это приобретение стало самым дорогим для московского клуба в нынешнем сезоне (€3,8 млн).

Сергеев играл в «Крыльях Советов» в 2020–2021 годах и вернулся летом 2024-го. В прошлом сезоне форвард провел 30 матчей, в которых забил девять голов и сделал три результативные передачи.

Также Сергеев играл за «Строгино», «Ригу», «Тамбов», «Торпедо» и «Зенит». С последним выиграл три чемпионата России (2021/22, 2022/23, 2023/24), Кубок (2023/24) и три Суперкубка страны (2022, 2023, 2024).

Воссоединение Осипенко с Карпиным

Максим Осипенко и Павел Пивоваров (Фото: пресс-служба ФК "Динамо")

Защитник сборной России Максим Осипенко 17 июня перешел из «Ростова» в «Динамо». 31-летний футболист подписал контракт с «бело-голубыми» до лета 2028 года. Осипенко будет выступать за «Динамо» под 55-м номером.

Осипенко играл в «Ростове» и сборной России под руководством Валерия Карпина, который возглавил «Динамо» 13 июня.

В «Ростове» Осипенко играл с 2020 года, провел за клуб 171 матч и забил 26 мячей. В сборной России на счету Осипенко 14 матчей и три гола.

Капитан «Ростова» ушел в «Локомотив»

Николай Комличенко (Фото: пресс-служба ФК "Локомотив")

Нападающий сборной России Николай Комличенко 10 июня перешел в «Локомотив». 29-летний форвард подписал контракт сроком на три года.

Комличенко выкупили у «Ростова», за который он выступал с 2021 года. За ростовчан у форварда 129 игр и 35 голов.

Комличенко — воспитанник «Краснодара», выступал за новороссийский «Черноморец», чешские «Слован» и «Младу-Болеслав», а также за московское «Динамо». В сборной России у него восемь матчей и один гол.

Бакаев перешел в «Локомотив»

Зелимхан Бакаев (Фото: пресс-служба ФК "Локомотив")

Полузащитник Зелимхан Бакаев 19 июня подписал двухлетний контракт с «Локомотивом» на правах свободного агента.

В начале июня «Зенит» объявил об уходе Бакаева. 28-летний полузащитник в 2014–2022 годах играл за «Спартак», потом перешел в «Зенит», но провел за основную команду только 34 матча и дважды отправлялся в аренду — в «Аль-Вахду» (ОАЭ) и подмосковные «Химки». На счету Бакаева 15 матчей и два гола в сборной России.

«Спартак» объявил о переходе экс-футболиста ЦСКА и «Зенита»

Нападающий Антон Заболотный 1 июля на правах свободного агента перешел в «Спартак». Срок соглашения с 34-летним футболистом составил один год.

В прошлом сезоне Заболотный играл за подмосковные «Химки», где в 31 матче забил шесть голов и сделал шесть результативных передач.

Заболотный является воспитанником ЦСКА. Также он играл за «Волгарь-Газпром», «Урал», «Динамо» (Брянск), «Уфу», «Факел», «Тосно», «Зенит» и «Сочи». С «Зенитом» форвард выиграл чемпионат России (2018/19), с ЦСКА — Кубок страны (2022/23).

В составе сборной России Заболотный провел 19 матчей и забил два гола.