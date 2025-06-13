Карпина объявили главным тренером «Динамо» во время «Что? Где? Когда?»

Карпину ранее разрешили совмещать посты главного тренера сборной России и клуба до возвращения национальной команды на турниры УЕФА

Валерий Карпин (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Валерий Карпин стал новым главным тренером московского «Динамо». Об этом было объявлено во время эфира телепередачи «Что? Где? Когда?».

По ходу игры ведущий Борис Крюк, обращаясь к специалисту сказал, что партнера передачи компанию BetBoom представляет главный тренер сборной России, а теперь еще и московского «Динамо Валерий Карпин».

Карпин в конце февраля покинул «Ростов», чтобы сосредоточиться на сборной России.

В мае тренер опровергал информацию о переговорах с «Динамо», которое за четыре тура до конца сезона РПЛ уволило Марцела Личку.

Глава РФС Александр Дюков 1 июня говорил, что Карпину разрешили совмещать посты в сборной и клубе, но только до возвращения российского футбола на международные турниры.

Карпин в качестве тренера работал в московском «Спартаке», испанской «Мальорке», армавирском «Торпедо» и в «Ростове». С 2021 года Карпин возглавляет сборную России.

«Динамо» завершило прошлый сезон на пятом месте.