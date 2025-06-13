Карпина объявили главным тренером «Динамо» во время «Что? Где? Когда?»
Валерий Карпин стал новым главным тренером московского «Динамо». Об этом было объявлено во время эфира телепередачи «Что? Где? Когда?».
По ходу игры ведущий Борис Крюк, обращаясь к специалисту сказал, что партнера передачи компанию BetBoom представляет главный тренер сборной России, а теперь еще и московского «Динамо Валерий Карпин».
Карпин в конце февраля покинул «Ростов», чтобы сосредоточиться на сборной России.
В мае тренер опровергал информацию о переговорах с «Динамо», которое за четыре тура до конца сезона РПЛ уволило Марцела Личку.
Глава РФС Александр Дюков 1 июня говорил, что Карпину разрешили совмещать посты в сборной и клубе, но только до возвращения российского футбола на международные турниры.
Карпин в качестве тренера работал в московском «Спартаке», испанской «Мальорке», армавирском «Торпедо» и в «Ростове». С 2021 года Карпин возглавляет сборную России.
«Динамо» завершило прошлый сезон на пятом месте.
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