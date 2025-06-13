 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Аль-Ахли Каир Интер Майами 1 3,35 x 3,85 2 2,03 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бавария Окленд Сити 1 1,01 x 25 2 70 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США ПСЖ Атлетико 1 1,85 x 3,9 2 3,95 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта. Главный бой вечера. Полусредний вес. 5 раундов Камару Усман Хоакин Бакли 1 3,05 x 59 2 1,4 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта Роуз Намаюнас Миранда Мэверик 1 1,41 x 59 2 3 Футбол Китай. Суперлига Шэньчжэнь Пэн Сити Шанхай Шэньхуа 1 7,3 x 4,5 2 1,4 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Палмейрас СП Порту 1 2,7 x 3,35 2 2,6 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Ботафого РЖ Сиэтл Саундерс 1 1,83 x 3,85 2 4,05 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Челси Лос-Анджелес 1 1,35 x 5,2 2 8,5 Футбол Клубный Чемпионат Мира. США Бока Хуниорс Бенфика 1 4,5 x 3,85 2 1,75 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,78 x 50 2 2,08 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,25 x 25 2 4,15 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

Карпина объявили главным тренером «Динамо» во время «Что? Где? Когда?»

Карпину ранее разрешили совмещать посты главного тренера сборной России и клуба до возвращения национальной команды на турниры УЕФА
Валерий Карпин
Валерий Карпин (Фото: Belkin Aleksey / news.ru / Global Look Press)

Валерий Карпин стал новым главным тренером московского «Динамо». Об этом было объявлено во время эфира телепередачи «Что? Где? Когда?».

По ходу игры ведущий Борис Крюк, обращаясь к специалисту сказал, что партнера передачи компанию BetBoom представляет главный тренер сборной России, а теперь еще и московского «Динамо Валерий Карпин».

Карпин в конце февраля покинул «Ростов», чтобы сосредоточиться на сборной России.

Карпину разрешили возглавить клуб до возвращения сборной на турниры УЕФА
Спорт
Валерий Карпин

В мае тренер опровергал информацию о переговорах с «Динамо», которое за четыре тура до конца сезона РПЛ уволило Марцела Личку.

Глава РФС Александр Дюков 1 июня говорил, что Карпину разрешили совмещать посты в сборной и клубе, но только до возвращения российского футбола на международные турниры.

Карпин в качестве тренера работал в московском «Спартаке», испанской «Мальорке», армавирском «Торпедо» и в «Ростове». С 2021 года Карпин возглавляет сборную России.

«Динамо» завершило прошлый сезон на пятом месте.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Космический аппарат впервые сфотографировал южный полюс Солнца

Госсекретарь США Марко Рубио поздравил россиян с Днем России

Вучич отказался подписать документ с осуждением военной операции России

Путин поручил нарастить возможности Сухопутных войск «в кратчайшие сроки»

Путин потребовал заранее готовить базы под новые системы вооружений

Вучич заявил о готовности Сербии помочь Украине восстановить города

Глава Пентагона объяснил, почему США стремятся урегулировать конфликт на Украине

Клишас призвал ужесточить уголовную ответственность за изнасилования

У берегов Колумбии нашли сокровища затонувшего 300 лет назад корабля

Рубль стал одной из самых «успешных» валют мира

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко, Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Футбол ФК Динамо Москва Валерий Карпин сборная России по футболу Что? Где? Когда?
Валерий Карпин фото
Валерий Карпин
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 февраля 1969 года
Материалы по теме
Карпин заявил об отсутствии «первостепенной задачи» выиграть у белорусов
Спорт
Карпину разрешили возглавить клуб до возвращения сборной на турниры УЕФА
Спорт
Бывший помощник Карпина продолжит возглавлять «Ростов» в следующем сезоне
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 июня
EUR ЦБ: 90,01 (+0,22) Инвестиции, 11 июн, 20:04 Курс доллара на 12 июня
USD ЦБ: 79 (+0,4) Инвестиции, 11 июн, 20:04
Иран начал третью волну ракетной атаки на Израиль Политика, 23:29
Иран отверг призывы воздерживаться от действий против Израиля Политика, 23:22
МАГАТЭ заявило об уничтожении части завода, где Иран обогащал уран Политика, 23:09
Последствия ударов Ирана по Израилю. Видео Политика, 22:58
Десятки человек пострадали при ответном ударе Ирана по Израилю Политика, 22:55
Axios сообщил об участии США в защите Израиля от ответного удара Ирана Политика, 22:49
Tasnim сообщил, что Иран взял в плен пилота сбитого израильского самолета Политика, 22:41
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Карпина объявили главным тренером «Динамо» во время «Что? Где? Когда?» Спорт, 22:39
СМИ сообщили о попадании ракет Ирана по штаб-квартире Минобороны Израиля Политика, 22:30
Израиль заявил о переходе Ираном красных линий после ответной атаки Политика, 22:21
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 22:12
Попадания в Тель-Авиве зафиксировали после ракетной атаки Ирана Политика, 22:02
КСИР объявил о начале операции против Израиля Политика, 21:57
На фоне атаки Израиля Иран назначил нового главнокомандующего армией Политика, 21:40