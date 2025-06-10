 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Сборные. Товарищеские матчи Беларусь Россия 1 5,5 x 3,95 2 1,7 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Нидерланды Мальта 1 1,05 x 15 2 80 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Финляндия Польша 1 3,75 x 3,35 2 2,12 Футбол Чемпионат Мира 2026. Европа. Отборочные матчи Сербия Андорра 1 1,1 x 9 2 53 Футбол Сборные. Товарищеские матчи Словакия Израиль 1 2,35 x 3,45 2 3 Хоккей НХЛ. Плей-офф. Финал Флорида Эдмонтон 1 2,1 x 4,3 2 3 Футбол Китай. Суперлига Шэньчжэнь Пэн Сити Шанхай Шэньхуа 1 6,8 x 4,5 2 1,4 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта. Главный бой вечера. Полусредний вес. 5 раундов Камару Усман Хоакин Бакли 1 2,97 x 59 2 1,42 Единоборства MMA. UFC on ESPN 69. Атланта Роуз Намаюнас Миранда Мэверик 1 1,36 x 61 2 3,26 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку. Главный бой вечера. Полутяжелый вес. 5 раундов Джамаал Хилл Халил Раунтри 1 2,3 x 53 2 1,65 Единоборства MMA. UFC on ABC 8. Баку Рафаэль Физиев Игнасио Бахамондес 1 1,74 x 51 2 2,14 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Тяжелый вес Александр Усик Даниэль Дюбуа 1 1,25 x 25 2 4,15 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Второй средний вес Сауль "Канело" Альварес Теренс Кроуфорд 1 1,58 x 15,5 2 2,6
Спорт ,  
0 

Нападающий сборной России Комличенко перешел в «Локомотив»

Футболист подписал с новым клубом трехлетний контракт
Николай Комличенко
Николай Комличенко (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий сборной России Николай Комличенко перешел в «Локомотив». Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

29-летний форвард подписал контракт сроком на три года.

Комличенко перешел в «Локомотив» из «Ростова», за который выступал с 2021 года. За ростовчан у форварда 129 игр и 35 голов.

Комличенко — воспитанник «Краснодара», выступал за новороссийский «Черноморец», чешские «Слован» и «Младу-Болеслав», а также за московское «Динамо».

В сборной России у него восемь матчей и один гол.

«Ростов» завершил сезон РПЛ на восьмом месте, в решающем матче за Кубок России уступил в серии пенальти ЦСКА. «Локомотив» занял шестое место.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

ЕС может утвердить новый пакет антироссийских санкций уже в этом месяце

К Льву Шлосбергу пришли с обыском

Трамп ответил на вопрос о возможности примирительного звонка с Маском

Грету Тунберг депортируют из-за Израиля после попытки попасть в Газу. Фото

Нефтяная пленка растянулась на 30 км по Енисею после крушения теплохода. Видео

Дуров рассказал, почему не пользуется смартфоном

Во Владивостоке загорелось рыболовное судно. Видео

Калифорния подала в суд на Трампа

В США россиянина-миллионера обвинили в отмывании $530 млн

Силовики задержали россиянина, который собирался устроить теракт в Краснодарском крае по указанию СБУ

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Локомотив Москва ФК Ростов Николай Комличенко
Материалы по теме
Лучший российский бомбардир РПЛ продлил контракт с «Локомотивом»
Спорт
CAS обязал «Локомотив» выплатить украинскому клубу €50 тыс.
Спорт
Второй бомбардир «Локомотива» покинул сборную России из-за травмы
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 90,37 (-0,03) Инвестиции, 09 июн, 19:17 Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 79,15 (-0,02) Инвестиции, 09 июн, 19:17
Минобороны сообщило о ночном ударе по Киеву Политика, 13:02
Рябков заявил о невозможности решить без США вопрос о топливе на ЗАЭС Политика, 13:01
Кремль рассказал о «сопоставлении цифр» для обмена погибшими с Украиной Политика, 12:53
Что нужно знать о потере данных, чтобы уберечь бизнес РБК и RuBackup, 12:50
В Кремле отреагировали на внесение Овечкина в базу сайта «Миротворец» Спорт, 12:50
Раньери отказался возглавить сборную Италии Спорт, 12:47
Что такое антиоксиданты и зачем они нужны Стиль, 12:46
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Акции европейского ВПК подешевели на фоне переговоров США и Китая Инвестиции, 12:43
Место аварийной посадки пропавшего Ан-2 в Якутии. Видео Общество, 12:37
ФСБ нашла заминированный схрон во взятой под контроль Богоявленке в ДНР Политика, 12:37
Виталий Мутко предрек арендному жилью и ИЖС функцию запасных футболистов Недвижимость, 12:32
МИД Израиля опроверг слова посла на Украине о поставках Patriot Политика, 12:29
Штрафы нелегальным майнерам решили довести до 2 млн руб. Подробности Крипто, 12:27
В Госдуме попросили МВД проверить продажу мороженого с таурином Общество, 12:26