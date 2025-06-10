Нападающий сборной России Комличенко перешел в «Локомотив»
Нападающий сборной России Николай Комличенко перешел в «Локомотив». Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.
29-летний форвард подписал контракт сроком на три года.
Комличенко перешел в «Локомотив» из «Ростова», за который выступал с 2021 года. За ростовчан у форварда 129 игр и 35 голов.
Комличенко — воспитанник «Краснодара», выступал за новороссийский «Черноморец», чешские «Слован» и «Младу-Болеслав», а также за московское «Динамо».
В сборной России у него восемь матчей и один гол.
«Ростов» завершил сезон РПЛ на восьмом месте, в решающем матче за Кубок России уступил в серии пенальти ЦСКА. «Локомотив» занял шестое место.
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