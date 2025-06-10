Нападающий сборной России Комличенко перешел в «Локомотив»

Футболист подписал с новым клубом трехлетний контракт

Николай Комличенко (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий сборной России Николай Комличенко перешел в «Локомотив». Об этом сообщается на сайте московского футбольного клуба.

29-летний форвард подписал контракт сроком на три года.

Комличенко перешел в «Локомотив» из «Ростова», за который выступал с 2021 года. За ростовчан у форварда 129 игр и 35 голов.

Комличенко — воспитанник «Краснодара», выступал за новороссийский «Черноморец», чешские «Слован» и «Младу-Болеслав», а также за московское «Динамо».

В сборной России у него восемь матчей и один гол.

«Ростов» завершил сезон РПЛ на восьмом месте, в решающем матче за Кубок России уступил в серии пенальти ЦСКА. «Локомотив» занял шестое место.