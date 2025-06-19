«Локомотив» объявил о переходе экс-футболиста «Зенита» и «Спартака»
Полузащитник Зелимхан Бакаев подписал двухлетний контракт с «Локомотивом», сообщила пресс-служба московского клуба РПЛ.
Бакаев в 2014–2022 годах играл за «Спартак», потом перешел в «Зенит», но провел за основную команду только 34 матча и дважды отправлялся в аренду — в «Аль-Вахду» (ОАЭ) и подмосковные «Химки».
В начале июня «Зенит» объявил об уходе Бакаева.
«Локомотив» завершил сезон на шестом месте в РПЛ, а из Кубка России вылетел в полуфинале нижней сетки плей-офф. Главным тренером команды остался Михаил Галактионов.
На счету Бакаева 15 матчей и два гола в сборной России.
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