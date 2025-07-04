«Динамо» объявило о переходе нападающего сборной России

«Динамо» объявило о переходе из «Крыльев» форварда сборной России Ивана Сергеева

Иван Сергеев перешел в «Динамо» из «Крыльев Советов»

Иван Сергеев (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Нападающий сборной России Иван Сергеев перешел из самарских «Крыльев Советов» в московское «Динамо». Об этом было объявлено во время товарищеского матча «бело-голубых» с сербским «Партизаном».

Соглашение с футболистом подписано до 2028 года.

Сергеев играл в «Крыльях Советов» с 2020–2021 годов и вернулся летом 2024-го. В прошлом сезоне форвард провел 30 матчей, в которых забил девять голов и сделал три результативные передачи.

Также Сергеев играл за «Строгино», «Ригу», «Тамбов», московское «Торпедо» и «Зенит», с которым выиграл три чемпионата России (2021/22, 2022/23, 2023/24), Кубок (2023/24) и три Суперкубка страны (2022, 2023, 2024).

В сборной России 30-летний Сергеев провел шесть матчей и забил один гол.