«Динамо» объявило о переходе нападающего сборной России
Нападающий сборной России Иван Сергеев перешел из самарских «Крыльев Советов» в московское «Динамо». Об этом было объявлено во время товарищеского матча «бело-голубых» с сербским «Партизаном».
Соглашение с футболистом подписано до 2028 года.
Сергеев играл в «Крыльях Советов» с 2020–2021 годов и вернулся летом 2024-го. В прошлом сезоне форвард провел 30 матчей, в которых забил девять голов и сделал три результативные передачи.
Также Сергеев играл за «Строгино», «Ригу», «Тамбов», московское «Торпедо» и «Зенит», с которым выиграл три чемпионата России (2021/22, 2022/23, 2023/24), Кубок (2023/24) и три Суперкубка страны (2022, 2023, 2024).
В сборной России 30-летний Сергеев провел шесть матчей и забил один гол.
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