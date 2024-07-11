Marca узнала о проблемах магазина «Реала» из-за спроса на футболки Мбаппе

Marca: магазин «Реала» не справляется с объемом заказов на футболки Мбаппе

В день старта продаж экипировки Мбаппе клубный магазин «Реала» сообщил, что заказы придется ждать дольше на 4-6 недель. С атрибутикой других игроков команды задержки гораздо меньше

Килиан Мбаппе (Фото: Alex Livesey / Getty Images)

Высокий спрос на футболки «Реала» с игровым номером 9 и фамилией Килиана Мбаппе в первый же день продаж привел к тому, что онлайн-магазин мадридского клуба сообщил о задержках исполнения таких заказов до полутора месяцев. Об этом пишет Marca.

При этом для атрибутики с фамилиями других игроков, в частности Джуда Беллингема, Дани Карвахаля и Родриго, задержка составит только 3-4 рабочих дня.

«Реал» объявил о переходе Мбаппе в начале июня. Французский форвард присоединился к мадридскому клубу на правах свободного агента после истечения контракта с «Пари Сен-Жермен».

Презентация Мбаппе в качестве игрока команды состоится 16 июля на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Мбаппе на чемпионате Европы в Германии забил один гол с пенальти и сделал две передачи в пяти матчах.

Он получил перелом носа в первом матче турнира и играл в защитной маске и снял ее только в полуфинале, где французы уступили испанцам (1:2).