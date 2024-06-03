«Реал» объявил о переходе Килиана Мбаппе

Французский нападающий перешел в мадридскую команду на правах свободного агента после окончания контракта с ПСЖ

Килиан Мбаппе (Фото: David Ramos / Getty Images)

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе перешел в «Реал», сообщила пресс-служба мадридского клуба.

Контракт c 25-летним форвардом рассчитан на пять сезонов.

Мбаппе стал свободным агентом после окончания соглашения с «Пари Сен-Жермен», за который он выступал с 2017 года и с которым стал шестикратным чемпионом Франции.

Мбаппе в завершившемся сезоне забил 44 гола в 48 матчах.

В сборной Франции он с 2017 года провел 77 игр и забил 46 голов.

«Реал» в минувшем сезоне выиграл Лигу чемпионов, чемпионат и Суперкубок Испании.