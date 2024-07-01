Мбаппе назвал «абсолютным кошмаром» игру в защитной маске

Нападающий сборной Франции пожаловался на ограниченный обзор и необходимость постоянно снимать маску, чтобы вытирать пот

Килиан Мбаппе (Фото: Global Look Press)

Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе заявил, что ему очень неудобно играть в защитной маске, которую он вынужден надевать, после того как футболист получил перелом носа в первом матче турнира с австрийцами. О своих впечатлениях футболист рассказал RMC Sport.

«Играть в маске — абсолютный кошмар. Я был вынужден поменять ее, так как во время прошлой встречи постоянно что-то было не так. Играть в ней очень сложно, потому что она ограничивает обзор и задерживает пот на лице. Маску нужно снимать, чтобы он стекал. Сложилось впечатление, что мне дали 3D-очки и я смотрю игру из VIP-ложи. Я вижу людей вокруг, но нет того чувства, что я сам нахожусь на поле. Спасибо, конечно, за маски, но я от них избавлюсь сразу же, как только смогу», — пояснил Мбаппе.

По словам нападающего, в момент, когда он столкнулся с защитником сборной Австрии Кевином Дансо, он ничего не понял. «Я заподозрил, что со мной что-то не так, только когда посмотрел на лицо голкипера соперника. Тогда я сказал сам себе, что, вероятно, придется ехать домой», — отметил футболист сборной Франции.

В дебютном для себя матче на Евро-2024 сборная Франции обыграла команду Австрии со счетом 1:0. Инцидент с Мбаппе произошел в конце матча, когда форвард влетел лицом в плечо защитника соперника и сломал нос. Его заменили на 90-й минуте.

Медицинское обследование не выявило необходимости в срочной операции, поэтому игрок смог продолжить турнир в специальной защитной маске. Мбаппе пропустил матч второго тура против Нидерландов, однако появился на поле в заключительной игре группового этапа с поляками.

Следующую встречу сборная Франции проведет с командой Бельгии в понедельник, 1 июля. Матч 1/8 финала Евро-2024 начнется в 19:00 мск на стадионе «Меркур-Шпиль Арена» в Дюссельдорфе.