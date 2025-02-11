«Зенит» разгромил «Спартак» в финале Зимнего кубка РПЛ
Футболисты петербургского «Зенита» обыграли московский «Спартак» со счетом 3:0 в финальном матче Зимнего кубка РПЛ, который прошел в Абу-Даби.
Голы забили Луис Энрике (16-я минута), Вендел (28) и Матео Кассьерра (32).
На 69-й минуте удаление за вторую желтую карточку заработал полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс.
Бразилец Луис Энрике, купленный в конце января у «Ботафого» за сумму более €30 млн, забил первый гол за «Зенит». Самый дорогой новичок в истории «Спартака» тринидадец Ливай Гарсия провел первый матч за московский клуб, отыграв первый тайм.
На 55-й минуте главный тренер «Спартака» Деян Станкович выскочил на поле с претензиями к арбитру, после чего между штабами клубов возникла небольшая потасовка. Станкович получил красную карточку, а главный тренер «Зенита» Сергей Семак в знак солидарности ушел вместе с ним на трибуну, где они досмотрели игру.
Два предыдущих Зимних кубка РПЛ выиграл «Спартак». В нынешнем сезоне в турнире также принимали участие московское «Динамо», «Краснодар», «Ростов» и ЦСКА.
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