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«Спартак» купил самого дорогого футболиста в истории клуба

«Спартак» объявил о переходе тринидадского форварда Ливая Гарсии
«Спартак» согласовал контракт на 3,5 года с форвардом Ливаем Гарсией, который с 2020 играл в АЕКе. Футболист сборной Тринидада и Тобаго стал самым дорогим приобретением «красно-белых»
Ливай Гарсия
Ливай Гарсия (Фото: David Jensen / Getty Images)

Нападающий сборной Тринидада и Тобаго Ливай Гарсия, выступавший за греческий АЕК, согласовал контракт с московским «Спартаком» на 3,5 года, сообщила пресс-служба клуба РПЛ.

Гарсия присоединился к команде на сборах в ОАЭ, он будет играть за «Спартак» под 11-м номером.

«При росте 182 сантиметра Гарсию отличают классная прыгучесть и игра головой, высокая скорость, эффективный дриблинг и сильный удар», — отметили в клубе.

О договоренности по переходу 27-летнего Гарсии 3 февраля «РБК Спорт» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Журналист Иван Карпов писал в телеграм-канале, что игрок обойдется «красно-белым» в €20 млн, включая бонусы, на Transfermarkt указана сумма €18,7 млн.

Ранее самой дорогой покупкой «Спартака» был голландец Гус Тил, который перешел в московский клуб в 2019 году за €18 млн (данные Transfermarkt).

Гарсия играл за АЕК с 2020 года, провел 160 матчей и забил 56 голов. В сборной Тринидада и Тобаго на его счету 43 матча и восемь мячей.

«Спартак» занимает третье место в РПЛ после 18 туров.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

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