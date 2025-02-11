 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Семак поддержал тренера «Спартака» и ушел с ним на трибуну после удаления

Семак поддержал тренера «Спартака» Станковича и ушел с ним после удаления
Тренер «Спартака» выскочил на поле с претензиями к арбитру, после чего между штабами клубов возникла небольшая потасовка. Станкович получил красную карточку, а тренер «Зенита» Семак в знак солидарности ушел на трибуну вместе с ним
Деян Станкович
Деян Станкович (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку во время финального матча Зимнего кубка РПЛ против петербургского «Зенита». Турнир проходит в Абу-Даби.

На 55-й минуте Станкович был недоволен одним из решений главного арбитра Кирилла Левникова и выскочил на поле с претензиями. В итоге между тренерскими штабами «Спартака» и «Зенита» возникла небольшая потасовка, по итогам которой арбитр показал красные карточки Станковичу и Александру Анюкову из «Зенита».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после этого в знак солидарности ушел на трибуну вместе со Станковичем.

«Зенит» к 70-й минуте выигрывает у «Спартака» со счетом 3:0.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

В Баку начали демонтировать вывеску Русского дома

Магазины пожаловались в ФАС на низкие цены на маркетплейсах

Как пошлины США повлияют на мировой рынок и Россию

Запасы золота в российских банках упали вдвое

Курс доллара на рынке Форекс впервые с ноября упал ниже ₽96

Искусствоведы нашли ранее неизвестный портрет женщины кисти Пикассо

РБК запускает винный салон. Расписание

Мы купили автомобиль на маркетплейсе. Как это работает

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

Какие квартиры легче продать в 2025 году при низком спросе

Спевшая «Муси-пуси» Катя Лель стала заслуженной артисткой России

Автомобили Xiaomi начнут поставлять в Россию официально
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит ФК Спартак Москва Деян Станкович Сергей Семак Александр Анюков
Материалы по теме
«Спартак» впервые потратил более €50 млн за сезон
Спорт
«Спартак» объявил о переходе аргентинского футболиста Пабло Солари
Спорт
Самая дорогая покупка «Спартака». Рекордные трансферы в истории клуба
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 12 февраля
EUR ЦБ: 99,2 (-1,3) Инвестиции, 17:37 Курс доллара на 12 февраля
USD ЦБ: 95,8 (-0,98) Инвестиции, 17:37
Кожемяко сообщил об ударе по ВСУ за погибшего вице-губернатораПолитика, 22:24
Трамп заявил о хорошем прогрессе в урегулировании конфликта на УкраинеПолитика, 22:20
СКА четвертый раз в сезоне КХЛ проиграл московскому «Динамо»Спорт, 21:52
Ивлеева подала кассационную жалобу на штраф за дискредитацию армииПолитика, 21:44
Россиянка обыграла первую ракетку мира Соболенко на турнире в ДохеСпорт, 21:41
«Зенит» разгромил «Спартак» в финале Зимнего кубка РПЛСпорт, 21:33
Москва передала спецпосланнику Трампа осужденного американцаПолитика, 21:31
Призвание: как найти дело, для которого вы созданы
Интенсив РБК Pro поможет разобраться в себе и прекратить поиски
Подробнее
Семак поддержал тренера «Спартака» и ушел с ним на трибуну после удаленияСпорт, 21:12
Военная операция на Украине. ГлавноеПолитика, 21:10
Мошенники включили в свои схемы «майора ФСБ» и «повестку с Лубянки»Политика, 21:09
Кошка выбежала на корт во время матча Соболенко на турнире в Дохе. ВидеоСпорт, 21:05
Почему упал курс доллара: 4 фактора текущего укрепления рубляИнвестиции, 21:04
Израиль присоединился к обещанию Трампа устроить «ад» для палестинцевПолитика, 20:59
Экс-глава АвтоВАЗа выразил уверенность в возвращении зарубежных брендовБизнес, 20:50