Семак поддержал тренера «Спартака» Станковича и ушел с ним после удаления

Семак поддержал тренера «Спартака» и ушел с ним на трибуну после удаления

Тренер «Спартака» выскочил на поле с претензиями к арбитру, после чего между штабами клубов возникла небольшая потасовка. Станкович получил красную карточку, а тренер «Зенита» Семак в знак солидарности ушел на трибуну вместе с ним

Деян Станкович (Фото: Stupnikov Alexander / spartak.com / Global Look Press)

Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку во время финального матча Зимнего кубка РПЛ против петербургского «Зенита». Турнир проходит в Абу-Даби.

На 55-й минуте Станкович был недоволен одним из решений главного арбитра Кирилла Левникова и выскочил на поле с претензиями. В итоге между тренерскими штабами «Спартака» и «Зенита» возникла небольшая потасовка, по итогам которой арбитр показал красные карточки Станковичу и Александру Анюкову из «Зенита».

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после этого в знак солидарности ушел на трибуну вместе со Станковичем.

«Зенит» к 70-й минуте выигрывает у «Спартака» со счетом 3:0.