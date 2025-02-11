Семак поддержал тренера «Спартака» и ушел с ним на трибуну после удаления
Главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович получил красную карточку во время финального матча Зимнего кубка РПЛ против петербургского «Зенита». Турнир проходит в Абу-Даби.
На 55-й минуте Станкович был недоволен одним из решений главного арбитра Кирилла Левникова и выскочил на поле с претензиями. В итоге между тренерскими штабами «Спартака» и «Зенита» возникла небольшая потасовка, по итогам которой арбитр показал красные карточки Станковичу и Александру Анюкову из «Зенита».
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после этого в знак солидарности ушел на трибуну вместе со Станковичем.
«Зенит» к 70-й минуте выигрывает у «Спартака» со счетом 3:0.
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