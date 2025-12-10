 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
Двух российских лыжников и фристайлистку допустили к отбору на Олимпиаду

FIS: Двух российских лыжников и фристайлистку допустили к отбору на Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2026
Первыми из россиян нейтральный статус получили чемпионы России в лыжных гонках Коростелев и Непряева, а также чемпионка мира в лыжном фристайле Таталина
Савелий Коростелев
Савелий Коростелев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральный статус лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой, а также фристайлистке Анастасии Таталиной. Об этом сообщается на сайте FIS.

Спортсмены могут принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии.

Коростелев ранее уехал в швейцарский Давос, где пройдет этап Кубка мира.

Также нейтральный статус получили шесть белорусских спортсменов.

Список допущенных спортсменов будет обновляться, отметили в FIS.

Спортсменов двух стран стали допускать к соревнованиям FIS после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который поддержал апелляцию российской стороны.

«Это прискорбно». Реакция Европы на допуск российских лыжников на Игры
Спорт
Сборная России по лыжным гонкам

Коростелеву 22 года, он чемпион мира среди юниоров и многократный чемпион России. После отстранения спортсменов в 2022 году стал одним из главных конкурентов лидера сборной России Александра Большунова.

23-летняя Непряева — младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой, чемпионка мира среди юниоров, чемпионка России.

25-летняя Таталина — чемпионка мира 2021 года в биг-эйре, в 2024-м стала второй в этой дисциплине на Х Games (Всемирных экстремальных играх). На Олимпиаде в Пекине Таталина стала десятой в биг-эйре и четвертой в слоупстайле.

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) лыжи фристайл Олимпиада-2026 Савелий Коростелев Дарья Непряева Анастасия Таталина
