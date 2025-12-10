FIS: Двух российских лыжников и фристайлистку допустили к отбору на Олимпиаду

Двух российских лыжников и фристайлистку допустили к отбору на Олимпиаду

Первыми из россиян нейтральный статус получили чемпионы России в лыжных гонках Коростелев и Непряева, а также чемпионка мира в лыжном фристайле Таталина

Савелий Коростелев (Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press)

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) одобрила нейтральный статус лыжникам Савелию Коростелеву и Дарье Непряевой, а также фристайлистке Анастасии Таталиной. Об этом сообщается на сайте FIS.

Спортсмены могут принимать участие в отборочных соревнованиях к Олимпиаде в Италии.

Коростелев ранее уехал в швейцарский Давос, где пройдет этап Кубка мира.

Также нейтральный статус получили шесть белорусских спортсменов.

Список допущенных спортсменов будет обновляться, отметили в FIS.

Спортсменов двух стран стали допускать к соревнованиям FIS после решения Спортивного арбитражного суда (CAS), который поддержал апелляцию российской стороны.

Коростелеву 22 года, он чемпион мира среди юниоров и многократный чемпион России. После отстранения спортсменов в 2022 году стал одним из главных конкурентов лидера сборной России Александра Большунова.

23-летняя Непряева — младшая сестра олимпийской чемпионки Натальи Терентьевой, чемпионка мира среди юниоров, чемпионка России.

25-летняя Таталина — чемпионка мира 2021 года в биг-эйре, в 2024-м стала второй в этой дисциплине на Х Games (Всемирных экстремальных играх). На Олимпиаде в Пекине Таталина стала десятой в биг-эйре и четвертой в слоупстайле.