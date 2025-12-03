 Перейти к основному контенту
Олимпиада-2026⁠,
«Это прискорбно». Реакция Европы на допуск российских лыжников на Игры

В Европе высказали разочарование из-за допуска российских лыжников на Олимпиаду
Сюжет
Олимпиада-2026
Cпортивный арбитражный суд отменил решение Международной федерации лыжного спорта о недопуске россиян на турниры, включая Олимпиаду. Как в Европе отреагировали на это решение — в материале «РБК Спорт»
Сборная России по лыжным гонкам
Сборная России по лыжным гонкам (Фото: Al Bello / Getty Images)

Cпортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным отстранение российских и белорусских лыжников от турниров под эгидой Международной федерации лыжного спорта (FIS).

В связи с этим у российских лыжников и сноубордистов появился шанс выступить на Олимпиаде 2026 года, которая пройдет в феврале в Италии. А именно в лыжных гонках, прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, горнолыжных дисциплинах, фристайле и сноуборде.

Скандинавские страны и Финляндия практически во всех видах выступили против возвращения России, и лыжные виды спорта, не стали исключением.

В лыжных видах эти страны занимают лидирующие позиции. По мнению российской стороны, решающую роль в недопуске на Олимпиаду сыграли Финляндия и Норвегия. Именно в этих странах решение CAS вызвало негодование.

«РБК Спорт» собрал реакцию мирового лыжного сообщества на решение о допуске россиян.

«Разочарованы, но не шокированы»

Президент Ассоциации лыжного спорта Норвегии Туве Мо Дюрхауг ожидала подобное решение от CAS.

«Мы не удивлены, но, конечно, разочарованы тем, что оно было принято. Норвегия остается при своем мнении по этому вопросу, но вместе с другими странами — членами FIS мы, конечно, должны принять это решение», — цитирует Дюрхауг NRK. — Нам нужно время, чтобы понять, что будет дальше».

На фоне предстоящего этапа Кубка мира в норвежском Тронхейме также на новость отреагировал мэр города Кент Ранум.

«Это решение является большим разочарованием. Я считаю совершенно неправильным, что россиянам разрешают участвовать в соревнованиях, в то время как Россия продолжает вести войну против Украины», — цитирует Ранума Ilta-Sanomat.

«Я четко высказал свою позицию задолго до этого решения, и она остается прежней: российские спортсмены не приветствуются на соревнованиях в Тронхейме, и их следует вообще исключить из международного лыжного спорта», — добавил мэр.

Однако маловероятно, что россияне успеют заявиться на этот этап Кубка мира (пройдет 5–7 декабря), поскольку на данный момент ни один из лыжников не получил допуск.

Спортивный комментатор телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт высказал разочарование этим решением CAS. «От имени лыжного спорта я разочарован тем, что решение, которое так последовательно отстаивали в этом сезоне, было отменено. Но я не шокирован», — заявил Сальтведт.

Швеция также выразила непринятие решения арбитражного суда. Генеральный секретарь Шведской лыжной федерации Пернилла Бонде назвала ситуацию прискорбной.

«Это прискорбно. Мы всегда считали очевидным, что российские и белорусские лыжники не должны допускаться к соревнованиям», — цитирует Бонде издание Expressen.

Она исключила вероятность бойкота, поскольку не верит в его эффективность. «Мы можем только четко изложить свою позицию и отстаивать ее», — отметила Бонде.

В то же время шведская лыжница Линн Сван напомнила об угрозах бойкота со стороны скандинавских лыжников в случае допуска россиян. «Мне интересно, что задумали скандинавские спортсмены. Они же угрожали бойкотом. Или это были просто разговоры?» — Ilta-Sanomat цитирует Сван, которая ранее надеялась, что ей хватит сил решиться на бойкот.

Однако участник Олимпиады в лыжных гонках и эксперт NRK Торгейр Бьёрн не верит, что спортсмены или национальные федерации будут бойкотировать соревнования.

«Вы должны подчиняться органам, которые рассматривают дело. И если CAS удовлетворил апелляцию, то вам придется с этим жить. Я не думаю, что тут нас ждут какие-то скандалы, бойкоты», — поделился мнением норвежец.

В отличие от скандинавских стран, Финляндия заняла выжидательную позицию. «Я пока не могу прокомментировать это решение, — заявила председатель Финского лыжного союза Сирпа Коркатти. — Мы ждем указаний и инструкций от FIS, после чего начнем изучать этот вопрос с нашей точки зрения».

А член совета FIS финн Мартти Ууситало отметил, что россиянам еще рано радоваться, поскольку известных лыжников нет в списке нейтральных спортсменов.

По его словам, на мужских и женских олимпийских лыжных турнирах выступят максимум по 1–2 россиянина.

Ууситало подчеркнул, что вопросов с допинг-тестами россиян не возникнет, поскольку «независимые лица из Европы проводили допинг-тесты российских спортсменов в период их отстранения».

«FIS получила подробный отчет о том, кто и как тестировал россиян. После этого отчета допинг-тестирование не вызывало никаких вопросов», — утверждает Ууситало.

В свою очередь ведущий австрийский лыжник Мика Фермойлен был обрадован этим решением. «Я очень рад! Ведь отстранение людей от участия на Олимпиаде по национальному признаку — это расизм в чистом виде», — говорит Фермойлен.

Австриец надеется, что его партнер по тренировочному процессу россиянин Савелий Коросталев сможет принять участие на Олимпиаде. «Он не имеет никакого отношения к войне. Он также не занял никакой позиции по этому вопросу», — отметил Фермойлен.

Рената Утяева
Олимпиада-2026 лыжники Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) Александр Большунов Елена Вяльбе
