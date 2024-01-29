 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Фристайлистка взяла серебро под российским флагом на турнире в США

Фристайлистка Таталина взяла серебро под российским флагом на X Games в США
Анастасия Таталина заняла второе место в соревнованиях по биг-эйру в Аспене, разделив подиум с француженкой и американкой. На X Games не распространяется юрисдикция FIS, которая отстранила россиян от турниров
Анастасия Таталина
Анастасия Таталина (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Российская чемпионка мира 2021 года по фристайлу Анастасия Таталина заняла второе место на Х Games (Всемирных экстремальных играх) в американском Аспене, где выступала под национальным флагом.

Таталина взяла серебро в биг-эйре, уступив вице-чемпионке Олимпиады француженке Тесс Ледё и опередив американку Релл Харвуд.

Также в этой дисциплине соревновалось фристайлистки из Норвегии, Новой Зеландии и Швейцарии.

На официальном сайте X Games и в соцсетях мероприятия рядом с фамилией Таталиной указан российский флаг.

X Games проводятся не под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая в октябре решила продлить российским спортсменам отстранение от турниров.

Вяльбе назвала условие возвращения лыжников на международные соревнования
Спорт
Елена Вяльбе

Таталина в 2022 году в открытом письме Минспорту заявила, что тренеры требовали от нее отдать Федерации фристайла России (ФФР) половину призовых за ЧМ-2021, а после отказа объявили ей бойкот и сорвали подготовку к Олимпиаде. Мать фристайлистки также обвинила тренера Николая Васильева в унижениях и домогательствах.

Киберпонедельник на РБК Pro


Скидки до 76% на подписку
и образовательные опции

Купить со скидкой

Президент ФФР Алексей Курашов и тренер назвали обвинения Таталиной ложью. Минспорт пообещал провести проверку. Позднее спортсменка сказала, что ФФР отказала ей в индивидуальном плане подготовки.

Двукратный олимпийский чемпион в сноуборде Вик Уайлд поддержал Таталину, заявив, что устал наблюдать, как «с нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором».

Впоследствии Таталину включили в состав сборной на сезон-2022/23.

Таталина на Универсиаде 2019 года стала второй в слоупстайле, а в 2021-м выиграла чемпионат мира в Аспене в дисциплине биг-эйр. На Олимпиаде в Пекине Таталина стала десятой в биг-эйре и четвертой в слоупстайле.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео

«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США

Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания

Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео

В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю

Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения

Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать

Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний

Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
фристайлистка
Материалы по теме
Лыжник Большунов выиграл 15-ю гонку подряд
Спорт
Вяльбе назвала неожиданным согласие лыжницы ехать на Олимпиаду без флага
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 января
EUR ЦБ: 96,98 (-0,12) Инвестиции, 16:24 Курс доллара на 30 января
USD ЦБ: 89,61 (+0,09) Инвестиции, 16:24
Министр объяснил отключения 4G в регионах «техническими мероприятиями» Технологии и медиа, 17:18
Путин заявил о совместной с Минском работе над неделимой безопасностью Политика, 17:17
В Минкультуры назвали нового главного режиссера Малого театра Общество, 17:14
Въехать в этом году: интересные проекты на финальной стадии возведения РБК и ПИК, 17:09
CAS дисквалифицировал Валиеву за допинг на четыре года Спорт, 17:05
ФСИН сообщила о возобновлении доступа заключенных к видеозвонкам Общество, 16:51
Помощник Путина заявил о готовности России к переговорам по Украине Политика, 16:41
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
В Москве задержали владельца бренда «Олейна» Бизнес, 16:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:32
«Мегамаркет» отчитался о пятикратном росте продаж на площадке за 2023 год Отрасли, 16:27
Митрополит Клинский назвал «заказной казнью» суд РПЦ над ним Общество, 16:25
Кулемзин сообщил о трех погибших при обстреле Донецка Политика, 16:20
Как бизнесу принять участие в комплексной застройке Москвы. Инструкция Pro, 16:20
Учительница начальных классов подожгла школу в Чебоксарах Общество, 16:09