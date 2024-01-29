Фристайлистка Таталина взяла серебро под российским флагом на X Games в США

Фристайлистка взяла серебро под российским флагом на турнире в США

Анастасия Таталина заняла второе место в соревнованиях по биг-эйру в Аспене, разделив подиум с француженкой и американкой. На X Games не распространяется юрисдикция FIS, которая отстранила россиян от турниров

Анастасия Таталина (Фото: Maddie Meyer / Getty Images)

Российская чемпионка мира 2021 года по фристайлу Анастасия Таталина заняла второе место на Х Games (Всемирных экстремальных играх) в американском Аспене, где выступала под национальным флагом.

Таталина взяла серебро в биг-эйре, уступив вице-чемпионке Олимпиады француженке Тесс Ледё и опередив американку Релл Харвуд.

Также в этой дисциплине соревновалось фристайлистки из Норвегии, Новой Зеландии и Швейцарии.

На официальном сайте X Games и в соцсетях мероприятия рядом с фамилией Таталиной указан российский флаг.

X Games проводятся не под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая в октябре решила продлить российским спортсменам отстранение от турниров.

Таталина в 2022 году в открытом письме Минспорту заявила, что тренеры требовали от нее отдать Федерации фристайла России (ФФР) половину призовых за ЧМ-2021, а после отказа объявили ей бойкот и сорвали подготовку к Олимпиаде. Мать фристайлистки также обвинила тренера Николая Васильева в унижениях и домогательствах.

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Президент ФФР Алексей Курашов и тренер назвали обвинения Таталиной ложью. Минспорт пообещал провести проверку. Позднее спортсменка сказала, что ФФР отказала ей в индивидуальном плане подготовки.

Двукратный олимпийский чемпион в сноуборде Вик Уайлд поддержал Таталину, заявив, что устал наблюдать, как «с нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором».

Впоследствии Таталину включили в состав сборной на сезон-2022/23.

Таталина на Универсиаде 2019 года стала второй в слоупстайле, а в 2021-м выиграла чемпионат мира в Аспене в дисциплине биг-эйр. На Олимпиаде в Пекине Таталина стала десятой в биг-эйре и четвертой в слоупстайле.