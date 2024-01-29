Фристайлистка взяла серебро под российским флагом на турнире в США
Российская чемпионка мира 2021 года по фристайлу Анастасия Таталина заняла второе место на Х Games (Всемирных экстремальных играх) в американском Аспене, где выступала под национальным флагом.
Таталина взяла серебро в биг-эйре, уступив вице-чемпионке Олимпиады француженке Тесс Ледё и опередив американку Релл Харвуд.
Также в этой дисциплине соревновалось фристайлистки из Норвегии, Новой Зеландии и Швейцарии.
На официальном сайте X Games и в соцсетях мероприятия рядом с фамилией Таталиной указан российский флаг.
X Games проводятся не под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS), которая в октябре решила продлить российским спортсменам отстранение от турниров.
Таталина в 2022 году в открытом письме Минспорту заявила, что тренеры требовали от нее отдать Федерации фристайла России (ФФР) половину призовых за ЧМ-2021, а после отказа объявили ей бойкот и сорвали подготовку к Олимпиаде. Мать фристайлистки также обвинила тренера Николая Васильева в унижениях и домогательствах.
Президент ФФР Алексей Курашов и тренер назвали обвинения Таталиной ложью. Минспорт пообещал провести проверку. Позднее спортсменка сказала, что ФФР отказала ей в индивидуальном плане подготовки.
Двукратный олимпийский чемпион в сноуборде Вик Уайлд поддержал Таталину, заявив, что устал наблюдать, как «с нашими лучшими спортсменами обращаются как с мусором».
Впоследствии Таталину включили в состав сборной на сезон-2022/23.
Таталина на Универсиаде 2019 года стала второй в слоупстайле, а в 2021-м выиграла чемпионат мира в Аспене в дисциплине биг-эйр. На Олимпиаде в Пекине Таталина стала десятой в биг-эйре и четвертой в слоупстайле.
На связи с проверенными новостями
Как выглядит Театр сатиры после пожара. Видео
«Это обрыв». Глава банка JPMorgan резко высказался об экономике США
Участники группы «Би-2» вышли на связь после задержания
Атака вандалов на «Мону Лизу» Леонардо Да Винчи попала на видео
В Германии крупные компании перейдут на четырехдневную рабочую неделю
Как будет работать программа материнского капитала в 2024 году. Все изменения
Что такое «Болезнь Х» и почему ее стали часто обсуждать
Топ-10 самых подорожавших с начала XXI века акций российских компаний
Что будет с рынком в 2024 году. Прогноз