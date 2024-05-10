Россиянка победила украинку и завоевала лицензию на ОИ в женской борьбе
Россиянка Ольга Хорошавцева завоевала лицензию в женской борьбе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Мировой квалификационный олимпийский турнир проходит в Стамбуле, это последний шанс для борцов получить лицензии на Игры. Для завоевания лицензии спортсменам нужно выйти в финал.
Хорошавцева, выступающая в весовой категории до 57 кг, в полуфинальной схватке победила украинку Алину Грушину.
В весовой категории до 76 кг Кристина Шумова уступила болгарке Юлиане Яневой в 1/8 финала, россиянка пока сохраняет шансы побороться за олимпийскую лицензию в утешительных схватках.
Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.
Ранее олимпийские лицензии завоевали россиянки Надежда Соколова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Алина Касабиева (до 62 кг) и Ханум Велиева (до 68 кг).
Лицензии на Игры являются неименными. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.
В греко-римской борьбе у россиян пять лицензий из шести. Аслан Висаитов (до 67 кг) не сумел в Стамбуле получить путевку на Игры. В вольной борьбе у россиян все шесть лицензий.
Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили говорил, что борцы примут решение об участии в Олимпиаде в нейтральном статусе после завоевания лицензий.
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