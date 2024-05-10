Хорошавцева победила украинку и завоевала лицензию на Олимпиаду в женской борьбе

Россиянка победила украинку и завоевала лицензию на ОИ в женской борьбе

Ольга Хорошавцева в решающей схватке квалификационного турнира в Стамбуле в весовой категории до 57 кг победила украинку Алину Грушину. В женской борьбе у россиянок пять олимпийских лицензий из шести возможных

Ольга Хорошавцева (Фото: EPA / ТАСС)

Россиянка Ольга Хорошавцева завоевала лицензию в женской борьбе на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Мировой квалификационный олимпийский турнир проходит в Стамбуле, это последний шанс для борцов получить лицензии на Игры. Для завоевания лицензии спортсменам нужно выйти в финал.

Хорошавцева, выступающая в весовой категории до 57 кг, в полуфинальной схватке победила украинку Алину Грушину.

В весовой категории до 76 кг Кристина Шумова уступила болгарке Юлиане Яневой в 1/8 финала, россиянка пока сохраняет шансы побороться за олимпийскую лицензию в утешительных схватках.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Ранее олимпийские лицензии завоевали россиянки Надежда Соколова (до 50 кг), Наталья Малышева (до 53 кг), Алина Касабиева (до 62 кг) и Ханум Велиева (до 68 кг).

Лицензии на Игры являются неименными. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

В греко-римской борьбе у россиян пять лицензий из шести. Аслан Висаитов (до 67 кг) не сумел в Стамбуле получить путевку на Игры. В вольной борьбе у россиян все шесть лицензий.

Глава Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили говорил, что борцы примут решение об участии в Олимпиаде в нейтральном статусе после завоевания лицензий.