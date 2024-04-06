Российские борцы примут решение об участии в ОИ после завоевания лицензий

Глава Федерации спортивной борьбы России Махаил Мамиашвили заявил, что сначала нужно завоевать право выступать на Олимпиаде, а потом уже борцы примут решение, стоит ли участвовать в Играх на условиях МОК

Михаил Мамиашвили (Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press)

Российские борцы примут решение по поводу участия в Олимпийских играх 2024 года в Париже только после того, как завоюют туда лицензии. Об этом говорится в заявлении главы Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Махаила Мамиашвили, опубликованном на сайте ФСБР.

В эти дни в Баку проходит европейский квалификационный олимпийский турнир. Накануне российские борцы греко-римского стиля завоевали две лицензии из шести возможных. У вольников уже есть четыре лицензии, в Баку они могут получить оставшиеся две.

«Для того чтобы принимать решение по участию в Олимпийских играх, надо сначала завоевать право там участвовать по спортивному принципу, чем российские борцы сегодня и занимаются на лицензионном турнире», — сказал Мамиашвили.

Мамиашвили подчеркнул, что российские борцы по спортивному принципу допущены к отбору, и по спортивному принципу соревнуются за право войти в число участников Олимпиады. «Уже после этого мы примем решение, стоит ли участвовать в Играх на тех критериях, которые будут предлагаться Международным олимпийским комитетом», — добавил глава ФСБР.

По словам Мамиашвили, российские борцы будут рассматривать возможность участия в Олимпийских играх, чтобы доказать, что, «несмотря на все сложности, ограничения и санкции, медали главных мировых спортивных форумов все равно уедут в сильнейшую державу».

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 марта сообщил, что на Игры в нейтральном статусе смогут отобраться не более 55 российских атлетов. В критериях допуска есть ограничения: спортсмены не должны быть замечены в поддержке российской военной операции, а также не должны иметь связей с силовыми ведомствами.

Пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков говорил, что спортсмены и соответствующие федерации сами принимают решение об участии в Олимпийских играх. По словам Пескова, те, кто готов участвовать, должны это сделать.