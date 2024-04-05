Российские борцы греко-римского стиля завоевали две из шести лицензий на ОИ-2024

Российские борцы греко-римского стиля завоевали две лицензии на ОИ-2024

Сергей Семенов (до 130 кг) и Милад Алирзаев (до 87 кг) дошли до финала европейского квалификационного турнира в Баку и получили неименные лицензии в своих весовых категориях

Сергей Семенов (Фото: EPA / ТАСС)

Российские борцы греко-римского стиля Милад Алирзаев и Сергей Семенов завоевали лицензии на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Европейский квалификационный олимпийский турнир проходит в Баку. Для завоевания лицензии борцам нужно выйти в финал.

Семенов (весовая категории до 130 кг) в полуфинале победил Беку Канделаки из Азербайджана, Алирзаев (до 87 кг) — белоруса Кирилла Маскевича.

Анвар Аллахьяров (до 60 кг), Руслан Бичурин (до 67 кг), Адлет Тюлюбаев (до 77 кг) и Магомед Муртазалиев (до 97 кг) до финала дойти не смогли. Последний шанс получить недостающие лицензии — мировой квалификационный олимпийский турнир, который пройдет в Стамбуле в мае.

Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

Лицензии на Игры являются неименными. Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

На прошлых Играх в Токио российские борцы греко-римского стиля завоевали одну золотую и две бронзовые награды.