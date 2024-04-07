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Заменивший Садулаева борец победил украинца и завоевал лицензию на Игры

Заменивший Садулаева борец Жабраилов победил украинца и завоевал лицензию на ОИ
Алихан Жабраилов вышел в финал квалификационного турнира в Баку, победив украинца Илью Архаю и завоевав неименную лицензию на Игры. Всего по итогам турнира у россиян восемь лицензий
Алихан Жабраилов
Алихан Жабраилов (Фото: Imago Images / ТАСС)

Российские борцы Артур Найфонов и Алихан Жабраилов завоевали олимпийские лицензии на турнире в Баку, обеспечив российским вольникам квалификацию на Олимпийские игры в Париже во всех весовых категориях.

Спортсменам для получения лицензии надо было выйти в финал турнира в Баку. Лицензии не являются именными.

Найфонов в полуфинале категории до 86 кг победил грузина Владимира Гамкрелидзе, а Жабраилов в весе до 97 кг — украинца Илью Архаю.

Жабраилов поехал в Баку вместо двукратного олимпийского чемпиона Абдулрашида Садулаева, которого не допустили к турниру за поддержку спецоперации и членство в «Динамо».

Лицензии на Игры во всех шести весовых категориях пока получили только вольники из России и Азербайджана.

Россиянки завоевали четыре лицензии на ОИ-2024 в женской борьбе
Спорт
Ханум Велиева (справа)

В греко-римской борьбе в Баку лицензии завоевали Милад Алирзаев и Сергей Семенов, в женской борьбе у россиянок четыре лицензии благодаря Надежде Соколовой, Наталье Малышевой, Алине Касабиевой и Ханум Велиевой.

Последний отборочный турнир на Олимпиаду пройдет в Стамбуле в мае.

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Анна Сатдинова
вольная борьба Олимпиада-2024
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