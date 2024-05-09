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Российские борцы завоевали еще три лицензии на Олимпиаду в Париже

Российские борцы завоевали в Стамбуле еще три лицензии на Олимпиаду
Пока у российских борцов греко-римского стиля пять лицензий из шести, последнюю может принести Аслан Висаитов в утешительном турнире
Фото: usawrestling / Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность)
Фото: usawrestling / Instagram (принадлежит Meta Platforms, Тверской суд Москвы признал компанию экстремистской и запретил ее деятельность)

Российские борцы греко-римского стиля Садык Лалаев, Сергей Кутузов и Артур Саргсян завоевали олимпийские лицензии в категориях до 60, 77 и 97 кг соответственно на отборочном турнире в Стамбуле.

Еще одну лицензию в весе до 67 кг российской команде может принести Аслан Висаитов в утешительном турнире 10 мая

В начале апреля на турнире в Баку лицензии на Игры завоевали Милад Алирзаев (до 87 кг) и Сергей Семенов (до 130 кг).

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6 мая президент Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Михаил Мамиашвили рассказал «РИА Новости», что Кутузов попал на отбор «в сложной борьбе» с комиссией по допуску.

В вольной борьбе у россиян все шесть лицензий на Игры, в женской — четыре.

Турнир по борьбе на Олимпиаде пройдет с 5 по 11 августа.

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Анна Сатдинова
греко-римская борьба Олимпиада-2024
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