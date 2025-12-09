 Перейти к основному контенту
Федерация отреагировала на заявку россиянина на «Олимпиаду на стероидах»

В Федерации водных видов спорта России заявил, что Евгений Сомов после участия в этих соревнованиях не сможет продолжить профессиональную деятельность и заниматься плаванием
Евгений Сомов
Евгений Сомов (Фото: Eakin Howard / Getty Images)

Российский пловец Евгений Сомов не сможет продолжать профессиональную деятельность после участия в «Олимпиаде на стероидах» (Enhanced Games). Об этом сообщили на сайте Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

«Согласно документу World Aquatics, Евгений не сможет продолжить профессиональную деятельность и заниматься плаванием. Это решение подтверждает приверженность мирового спортивного сообщества единым стандартам, которые также строго соблюдаются ФВВСР», — говорится в сообщении.

В ФВВСР отметили, что федерация не поддерживает каких-либо контактов с Сомовым, а спортсмен уже более трех лет не принимает участия в соревнованиях на территории России.

«ФВВСР неизменно и последовательно отстаивает принципы честной борьбы и чистого спорта. Наша деятельность направлена на соблюдение всех норм и правил, установленных международными спортивными организациями», — добавили в федерации.

Накануне было объявлено, что Сомов вошел в число участников Enhanced Games.

Сомов в 2024 году стал единственным российским пловцом, принявшим участие в Олимпиаде в Париже. Он не смог выйти в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем и в финал на 100 м брассом. В 2017 году он стал чемпионом мира (в комбинированной эстафете 4х100 м) и Европы (200 м брассом) среди юниоров.

Первые Enhanced Games, где спортсменам будет разрешено принимать допинг, но они не обязаны этого делать, состоятся в Лас-Вегасе в мае 2026 года.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко Иван Витченко
плавание Федерация водных видов спорта России Евгений Сомов Enhanced Games
