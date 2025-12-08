Выступавший на Играх-2024 россиянин заявился на «Олимпиаду на стероидах»
Живущий в США российский пловец Евгений Сомов вошел в число участников «Олимпиады на стероидах» (Enhanced Games), которая пройдет в мае в Лас-Вегасе. Об этом сообщила пресс-служба соревнований в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).
Организаторы отметили, что подписали контракты с семью новыми спортсменами, среди которых помимо Сомова пловцы из Польши, Колумбии, Бразилии и Ирландии, участвовавшие в нескольких Олимпиадах бегун из Либерии Эммануэль Матади и штангистка Беатрис Пирон из Доминиканской Республики.
Сомов в 2024 году стал единственным российским пловцом, получившим нейтральный статус для участия в Олимпиаде. Он не смог выйти в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем и в финал на 100 м брассом. В 2017 году он стал чемпионом мира (в комбинированной эстафете 4х100 м) и Европы (200 м брассом) среди юниоров.
Глава МОК Кирсти Ковентри называла идею «Олимпиады на стероидах» аморальной и безнравственной. В августе организаторы Enhanced Games подали антимонопольный иск на $800 млн к Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), Федерации плавания США (USA Swimming) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за попытки вынудить спортсменов бойкотировать соревнования.
Во время соревнований участники могут, но не обязаны принимать допинг.
