 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 5,2 x 4,05 2 1,63 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Кайрат Алматы Олимпиакос Пирей 1 6,5 x 4,5 2 1,48 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Монако Галатасарай 1 2,18 x 3,8 2 3,05 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Барселона Айнтрахт Франкфурт 1 1,16 x 8,5 2 14 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Интер Милан Ливерпуль 1 2,05 x 3,7 2 3,4 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Карабах Аякс 1 1,9 x 4 2 3,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Реал Манчестер Сити 1 2,5 x 3,9 2 2,55 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Бенфика Наполи 1 2,3 x 3,3 2 3,15 Футбол Лига Чемпионов УЕФА. Общий этап Боруссия Дортмунд Буде/Глимт 1 1,28 x 5,7 2 10 Хоккей Кубок Первого Канала. Новосибирск Беларусь Казахстан 1 1,17 x 8 2 14 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

Выступавший на Играх-2024 россиянин заявился на «Олимпиаду на стероидах»

Выступавший на Играх в Париже пловец Сомов заявился на «Олимпиаду на стероидах»
Евгений Сомов стал одним из семи новых спортсменов, согласившихся на участие в Enhanced Games, где можно будет использовать допинг. На Играх в Париже он был единственным российским пловцом
Евгений Сомов
Евгений Сомов (Фото: Ezra Shaw / Getty Images)

Живущий в США российский пловец Евгений Сомов вошел в число участников «Олимпиады на стероидах» (Enhanced Games), которая пройдет в мае в Лас-Вегасе. Об этом сообщила пресс-служба соревнований в Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России).

Организаторы отметили, что подписали контракты с семью новыми спортсменами, среди которых помимо Сомова пловцы из Польши, Колумбии, Бразилии и Ирландии, участвовавшие в нескольких Олимпиадах бегун из Либерии Эммануэль Матади и штангистка Беатрис Пирон из Доминиканской Республики.

Сомов в 2024 году стал единственным российским пловцом, получившим нейтральный статус для участия в Олимпиаде. Он не смог выйти в полуфинал на дистанции 50 м вольным стилем и в финал на 100 м брассом. В 2017 году он стал чемпионом мира (в комбинированной эстафете 4х100 м) и Европы (200 м брассом) среди юниоров.

Глава МОК Кирсти Ковентри называла идею «Олимпиады на стероидах» аморальной и безнравственной. В августе организаторы Enhanced Games подали антимонопольный иск на $800 млн к Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics), Федерации плавания США (USA Swimming) и Всемирному антидопинговому агентству (WADA) за попытки вынудить спортсменов бойкотировать соревнования.

Во время соревнований участники могут, но не обязаны принимать допинг.

Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Анна Сатдинова
допинг Евгений Сомов
Материалы по теме
Компания — организатор «стероидной Олимпиады» выйдет на биржу
Бизнес
Организаторы «Игр на стероидах» подали иск на $800 млн к World Aquatics
Спорт
Российский пловец-рекордсмен допустил участие в «Олимпиаде на стероидах»
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 декабря
EUR ЦБ: 89,71 (+1) Инвестиции, 22:36 Курс доллара на 9 декабря
USD ЦБ: 77,27 (+1,18) Инвестиции, 22:36
Зеленский назвал претендентов на пост Ермака Политика, 22:52
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 22:46
Орбан заявил, что получил гарантии Турции по транзиту российского газа Политика, 22:25
Почему Египет импортирует продукты питания РБК и РЭЦ, 22:23
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
Кремль оценил возможность встречи Путина и Трампа до конца года Политика, 21:52
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Новый год — с новыми силами
Как правильно отдыхать?
Узнать на интенсиве
Российского вратаря признали лучшим игроком недели в НХЛ Спорт, 21:44
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Аэропорт Саратова закрыли для полетов Политика, 21:37
Выступавший на Играх-2024 россиянин заявился на «Олимпиаду на стероидах» Спорт, 21:36
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Как власти предлагают бизнесу оплачивать переработкиПодписка на РБК, 21:22
Зеленский заявил, что Европа и Украина готовят альтернативный мирный план Политика, 21:20