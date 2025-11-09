Семак фразой «увидели весенний футбол» оценил матч «Зенита» в Самаре

На арене «Крыльев Советов» в Самаре были проблемы с газоном после мероприятий форума «Россия — спортивная держава». Семак сказал, что на таком поле вся игра свелась к борьбе и длинным передачам, поэтому победить не удалось

Сергей Семак (Фото: Телеграм-канал ФК «Зенит»)

«Зенит» и «Крылья Советов» в матче 15-го тура РПЛ показали футбол, больше характерный для весны, заявил главный тренер петербургского клуба Сергей Семак. Его слова приводит пресс-служба клуба.

«Зенит» в Самаре сыграл вничью — 1:1. Поле стадиона было признано пригодным для матчей РПЛ, несмотря на проблемы с газоном.

«Сегодня мы увидели «весенний» футбол. То, что бывает по весне, когда поля в таком состоянии. <...> Когда мы приезжали до этого в весенней части [cезона], примерно такое же было поле. Травы на нем практически нет. Картинка неплохая за счет того, что посыпали свежескошенной зеленой травой, но если вы выйдете на газон, травы там практически нет», — сказал Семак.

По его словам, в таких условиях нет возможности «говорить о каких-то комбинациях, показывать потоньше футбол». «Все сводилось как раз к борьбе, к длинным передачам, к подборам», — отметил тренер.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ.

На этой же арене 4 октября команда Семака не смогла обыграть тольяттинский «Акрон» (1:1).