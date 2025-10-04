«Зенит» сохранил ничью в матче РПЛ благодаря незабитому Дзюбой пенальти
Футболисты петербургского «Зенита» сыграли вничью с тольяттинским «Акроном» в гостевом матче 11-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча в Самаре, где «Акрон» проводит домашние матчи, завершилась со счетом 1:1.
В составе гостей отличился Педро (11-я минута), у хозяев гол забил Эдгар Севикян (36).
37-летний форвард «Акрона» Артем Дзюба, который является лучшим бомбардиром в истории российского футбола, отыграл все 90 минут. Он поднялся на третье место по количеству матчей в чемпионате России за карьеру, догнав Сергея Семака, который сейчас является главным тренером петербургского клуба.
В компенсированное ко второму тайму время Дзюба не забил пенальти, ударив в перекладину.
«Зенит» набрал 20 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице РПЛ. Впереди московский ЦСКА (21). «Акрон» с восемью очками расположился на 13-й строчке.
В следующем туре «Зенит» 19 октября в гостях сыграет с «Сочи», «Акрон» днем ранее тоже в гостях встретится с «Пари Нижний Новгород».
