Встреча 15-го тура пройдет 9 ноября на стадионе «Солидарность Самара Арена», поле которого было повреждено во время форума «Россия — спортивная держава»

Фото: телеграм-канал РПЛ

Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и петербургским «Зенитом» состоится в Самаре, как и планировалось изначально. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

«Поверхность футбольного поля по своей плотности и устойчивости к разрыву пригодно для проведения матчей РПЛ и соответствует стандартам», — говорится в заявлении лиги.

Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» 9 ноября, начало — 13:00 мск.

Ранее поле стадиона было повреждено после мероприятий форума «Россия — спортивная держава». В пятницу, 7 ноября, комиссия РПЛ провела детальную проверку газона, чтобы принять решение о возможном переносе встречи. «Показания приборов показали, что поле находится в пределах допустимых границ, чтобы матч состоялся здесь, а футболисты играли в безопасности. Трава, как живой организм, восстанавливается после нагрузок. Мы думаем, что через два дня поле будет лучше, чем сегодня», — сказал «Матч ТВ» директор по инфраструктуре и безопасности РПЛ Игорь Коновалов.

«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Зенит» располагается на третьей строчке с 29 очками.