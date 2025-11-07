РПЛ признала поле в Самаре пригодным для матча «Крылья» — «Зенит»
Матч 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Крыльями Советов» и петербургским «Зенитом» состоится в Самаре, как и планировалось изначально. Об этом сообщается на сайте РПЛ.
«Поверхность футбольного поля по своей плотности и устойчивости к разрыву пригодно для проведения матчей РПЛ и соответствует стандартам», — говорится в заявлении лиги.
Игра пройдет на стадионе «Солидарность Самара Арена» 9 ноября, начало — 13:00 мск.
Ранее поле стадиона было повреждено после мероприятий форума «Россия — спортивная держава». В пятницу, 7 ноября, комиссия РПЛ провела детальную проверку газона, чтобы принять решение о возможном переносе встречи. «Показания приборов показали, что поле находится в пределах допустимых границ, чтобы матч состоялся здесь, а футболисты играли в безопасности. Трава, как живой организм, восстанавливается после нагрузок. Мы думаем, что через два дня поле будет лучше, чем сегодня», — сказал «Матч ТВ» директор по инфраструктуре и безопасности РПЛ Игорь Коновалов.
«Крылья Советов» занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. «Зенит» располагается на третьей строчке с 29 очками.
