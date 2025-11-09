«Крылья Советов» прервали победную серию «Зенита» в РПЛ

Матч завершился со счетом 1:1. Забили Фернандо Костанца и Максим Глушенков

Фото: Телеграм-канал ФК «Крылья Советов»

Петербургский «Зенит» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Матч в Самаре закончился со счетом 1:1.

Хозяева открыли счет на 50-й минуте — забил Фернандо Костанца.

Гости ответили голом Максима Глушенкова (56), который забил из-за пределов штрафной.

Перед матчем главный тренер «Зенита» Сергей Семак говорил, что состояние поля в Самаре «далеко от оптимального, не везде есть трава». Поле стадиона было повреждено после мероприятий форума «Россия — спортивная держава», но РПЛ признала его пригодным.

У «Зенита» прервалась трехматчевая победная серия, команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице.

У «Крыльев Советов» седьмой матч без побед в РПЛ и 13-я строчка.

В 16-м туре «Зенит» 23 ноября сыграет в гостях с «Пари НН», а «Крылья Советов» примут «Ростов».