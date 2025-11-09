«Крылья Советов» прервали победную серию «Зенита» в РПЛ
Петербургский «Зенит» сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» в матче 15-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Матч в Самаре закончился со счетом 1:1.
Хозяева открыли счет на 50-й минуте — забил Фернандо Костанца.
Гости ответили голом Максима Глушенкова (56), который забил из-за пределов штрафной.
Перед матчем главный тренер «Зенита» Сергей Семак говорил, что состояние поля в Самаре «далеко от оптимального, не везде есть трава». Поле стадиона было повреждено после мероприятий форума «Россия — спортивная держава», но РПЛ признала его пригодным.
У «Зенита» прервалась трехматчевая победная серия, команда Сергея Семака занимает третье место в турнирной таблице.
У «Крыльев Советов» седьмой матч без побед в РПЛ и 13-я строчка.
В 16-м туре «Зенит» 23 ноября сыграет в гостях с «Пари НН», а «Крылья Советов» примут «Ростов».
Обсудите новость в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
В Норвегии предложили обеспечить Украине военный кредит на €100 млрд
NYT рассказала, как в Финляндии бункеры стали аквапарками и картингами
Министр обороны США сравнил ситуацию в мире с 1939 и 1981 годами
ЕК вновь не убедила Бельгию использовать замороженные активы России
NYT рассказала о разнице отношения к России на востоке и западе Германии
Президент Кении обратился к Зеленскому из-за пленных кенийцев