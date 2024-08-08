Волонтер из России рассказала об отношении к себе на Олимпиаде в Париже
Россиянка Алина Кравчук не столкнулась с негативным отношением к себе во время работы волонтером на Олимпиаде 2024 года в Париже.
«На моей площадке были волонтеры из США, Бразилии, Португалии, Франции, Германии, Италии, Испании. Из России только я, — отметила Кравчук. — Все были внимательны друг другу, по-настоящему дружелюбны и отзывчивы. Негативного отношения к себе я не заметила».
«Также не было никаких дополнительных ограничений для волонтеров из России. У меня были такие же условия работы, как у всех», — добавила она.
Олимпиада в Париже завершится 11 августа.
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