 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

Волонтер из России рассказала об отношении к себе на Олимпиаде в Париже

Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
По словам волонтера, никаких ограничений для граждан России оргкомитет не предъявлял
Фото: Алина Кравчук / РБК
Фото: Алина Кравчук / РБК

Россиянка Алина Кравчук не столкнулась с негативным отношением к себе во время работы волонтером на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Как россиянка поехала волонтером на Олимпиаду
Спорт
Олимпиада в Париже

«На моей площадке были волонтеры из США, Бразилии, Португалии, Франции, Германии, Италии, Испании. Из России только я, — отметила Кравчук. — Все были внимательны друг другу, по-настоящему дружелюбны и отзывчивы. Негативного отношения к себе я не заметила».

«Также не было никаких дополнительных ограничений для волонтеров из России. У меня были такие же условия работы, как у всех», — добавила она.

Олимпиада в Париже завершится 11 августа.

Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения Артемия Лебедева

Денис Мантуров поручил Минфину направить 1,8 млрд руб. для переселения жителей Курской области

Инсайдер сообщил о планах Apple выпустить iPhone Air

Продолжение сериала «Клиника» выйдет на экраны в ближайшие месяцы

В Дагестане шахматистка отравила соперницу ртутью

Автомобили в России подорожают вдвое

Силовики задержали мужчину во время росписи в загсе. Видео

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Алина Кравчук Алина Кравчук
Олимпиада-2024 Париж
Материалы по теме
В Париже задержали торговца поддельными олимпийскими медалями
Спорт
Бегуны попали в завал в квалификации на 5000 м на Олимпиаде в Париже
Спорт
Легкоатлетка сделала предложение своему парню после финиша на Олимпиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 августа
EUR ЦБ: 93,84 (+0,82) Инвестиции, 07 авг, 17:34 Курс доллара на 8 августа
USD ЦБ: 85,95 (+0,79) Инвестиции, 07 авг, 17:34
HH.ru назвал профессии с самой низкой зарплатойЭкономика, 10:56
«РИА Новости» узнало, что экс-сотрудники МВД оставили семьи без денегПолитика, 10:53
Прокатиться на катере, устроить кофейный тур: что делать в Москве летомРБК и ГАЛС, 10:50
Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕСПолитика, 10:47
Reuters узнал, что Китай и Россия обсуждают возможность бартерных сделокПолитика, 10:47
Агрессия на работе: как выражать эмоции так, чтобы не навредить бизнесуPro, 10:46
Украинку на Олимпиаде заставили закрасить надпись из-за пропагандыСпорт, 10:45
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Газпром» продолжает транзит газа через Украину на ГИС «Суджа»Политика, 10:43
В Курской области объявили ракетную опасностьПолитика, 10:36
Чистая прибыль «Сбера» за полугодие превысила ₽810 млрдФинансы, 10:31
На одной прибыли развивать бизнес на маркетплейсе не получится. Как бытьPro, 10:25
L'Equipe сообщил о состоянии потерявшего сознание на Играх рекордсменаСпорт, 10:20
Маск назвал глупцом демократического кандидата в вице-президентыПолитика, 10:19
Следователи возбудили дело о покушении на убийство ПоддубногоОбщество, 10:15