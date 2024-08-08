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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Волонтер из России рассказала о трудностях на Олимпиаде-2024

Волонтер из России рассказала об отказе оргкомитета Олимпиады предоставить жилье
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
На многих Олимпиадах организаторы предоставляют волонтерам жилье, но в Париже такой практики нет
Волонтеры Олимпиады-2024
Волонтеры Олимпиады-2024 (Фото: Алина Кравчук / РБК)

Журналистка РБК Алина Кравчук побывала на Олимпиаде в Париже и поработала там в качестве волонтера. Одна из сложностей, с которой ей пришлось столкнуться: оргкомитет Игр отказался предоставлять волонтерам жилье, так что размещаться им пришлось самим. 

Алина Кравчук отправилась на Олимпиаду не по редакционному заданию, а как частное лицо. Но по возвращении она собрала свои наблюдения, чтобы поделиться ими с читателями РБК. Ее полный рассказ можно почитать здесь.

«Организаторы сразу предупредили, что волонтерская работа не оплачивается, как и авиабилеты, виза и проживание, — рассказала Кравчук. — Известно, что на многих Олимпиадах организаторы предоставляют волонтерам место для проживания. На Олимпиаде-2024 жилье не предоставляли».

Также она рассказала о проблемах с навигацией для участников и гостей Олимпиады в Париже. «К примеру, приехав на станцию метро Convention, я шла по гугл-картам из-за отсутствия указателей. Ничто не указывало на то, что через какие-то 800 метров будет что-то похожее на волонтерский центр. Лишь преодолев половину пути, увидела первую табличку с указанием направления к ближайшему стадиону, — рассказала волонтер. — Там работали волонтеры, которые и подсказали, куда идти дальше».

При этом не всегда можно встретить волонтеров, говорящих на английском языке, хотя это было одно из главных условий от оргкомитета. «Во время проверки данных я попала к волонтеру пожилого возраста, который не говорил на английском языке. Ему помог коллега, а я заставила себя вспомнить свои десять слов на французском», — рассказала Кравчук.

Олимпиада в Париже завершится 11 августа.

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Алина Кравчук Алина Кравчук
Олимпиада-2024 Париж
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