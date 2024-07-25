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Олимпиада-2024 в Париже ,  
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Олимпийского чемпиона ограбили по пути на Игры-2024

Олимпийского чемпиона по BMX‑фристайлу Мартина ограбили по пути на Игры-2024
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Австралиец Логан Мартин, чемпион Токио по BMX‑фристайлу, сообщил, что в его фургоне разбили окно и вытащили вещи. По словам Мартина, он лишился кошелька, рюкзака и еще нескольких вещей
Логан Мартин
Логан Мартин (Фото: Chris Hyde / Getty Images)

Олимпийский чемпион по BMX‑фристайлу австралиец Логан Мартин сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что его фургон ограбили по пути на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Инцидент произошел в Бельгии.

«Наш фургон ночью взломали. К счастью, большая часть наших вещей находилась в нашей комнате, также нам удалось многое вернуть. Я лишился кошелька, рюкзака и еще нескольких вещей, но в целом все не так уж и плохо. Очень жаль, когда люди чувствуют необходимость делать подобные вещи», — написал Мартин.

Спортсмен выложил видео с фургоном, в котором разбиты окна. Ряд вещей и чемодан были обнаружены в сквере неподалеку.

Мартину 30 лет, на Олимпиаде в Токио он завоевал золото в BMX-фристайле. Это бы дебют для этого вида спорта на Играх.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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