Олимпийского чемпиона ограбили по пути на Игры-2024
Олимпийский чемпион по BMX‑фристайлу австралиец Логан Мартин сообщил в своем Instagram (принадлежит Meta, компания признана экстремистской и запрещена в России), что его фургон ограбили по пути на Олимпийские игры 2024 года в Париже.
Инцидент произошел в Бельгии.
«Наш фургон ночью взломали. К счастью, большая часть наших вещей находилась в нашей комнате, также нам удалось многое вернуть. Я лишился кошелька, рюкзака и еще нескольких вещей, но в целом все не так уж и плохо. Очень жаль, когда люди чувствуют необходимость делать подобные вещи», — написал Мартин.
Спортсмен выложил видео с фургоном, в котором разбиты окна. Ряд вещей и чемодан были обнаружены в сквере неподалеку.
Мартину 30 лет, на Олимпиаде в Токио он завоевал золото в BMX-фристайле. Это бы дебют для этого вида спорта на Играх.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.
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