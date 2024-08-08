Как россиянка поехала волонтером на Олимпиаду
Это рассказ от первого лица россиянки, которая побывала на Олимпиаде в Париже в качестве волонтера.
Меня зовут Алина Кравчук. Мне удалось поехать на Олимпиаду в качестве волонтера, хотя СМИ сообщали, что гражданам России отказали в аккредитации.
Для меня это первый опыт волонтерства и первая Олимпиада.
Как я попала в число волонтеров на Олимпиаду
В марте 2023 года я прочитала о наборе волонтеров на Олимпиаду-2024 в Париже. Решила отправить заявку. Мне хотелось стать частью такого значимого исторического события. Ну и любопытно было побывать на нем в таком качестве.
Организаторы сразу предупредили, что «волонтерская работа не оплачивается»
«Париж-2024» предоставляет питание и униформу, волонтеры смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом во время работы на Играх», — говорилось при подаче заявки.
Также платить за авиабилеты и визу придется самостоятельно.
Про жилье не уточнялось. Но так как мне было, где остановиться (у друзей), я не переживала об этом. Известно, что на многих Олимпиадах организаторы предоставляют волонтерам место для проживания. Мне в итоге не предоставили жилье.
В заявке был упор на знание иностранных языков и коммуникабельность. Можно было указать предпочтительное направление работы: я выбрала работу со СМИ, поскольку сама журналист, понимала, что мне будет интересно взаимодействовать с коллегами.
Ответ на заявку обещали дать к концу лета-осени 2023 года. Так и произошло, 25 сентября пришло письмо от организационного комитета, где говорилось, что мою кандидатуру рассмотрели.
Предложили работу в пресс-зоне стрелкового центра в Шатору. На мой ответ давалось 10 дней. Я согласилась.
До поездки на специальном сайте занималась на подготовительных волонтерских курсах. Там учили, как работать на разных площадках, взаимодействовать со спортсменами, зрителями и представителями СМИ. Те, кто уже был во Франции, мог пройти эти курсы в одном из волонтерских центров страны.
С какими трудностями столкнулась
Все расходы, как и предупреждали организаторы, ложились на плечи волонтеров. Однако это с большой натяжкой можно назвать трудностью, поскольку заранее предупредили.
У многих могут возникнуть проблемы с жильем, поскольку его не всем предоставляют. Для меня же настоящая трудность была в том, что возможность разместиться бесплатно я могла только в Париже, а волонтерская деятельность — в Шатору. Я написала на почту и попросила о возможности перевода в столицу.
Вскоре организаторы попросили забронировать на платформе для волонтеров место и время «крещения» — аккредитации и получения формы. Вне зависимости от площадки волонтер мог выбрать любой из городов. Я, надеясь на перевод, для удобства выбрала Париж.
Во французскую столицу я прилетела 2 августа. В тот же день отправилась в назначенное время, к 16:00, в центр аккредитации.
В Париже существует проблема с навигацией. К примеру, приехав на станцию метро Convention, я шла по гугл-картам из-за отсутствия указателей. Ничто не указывало на то, что через какие-то 800 метров будет что-то похожее на волонтерский центр. Лишь преодолев половину пути, увидела первую табличку с указанием направления к ближайшему стадиону. Там работали волонтеры, которые и подсказали, куда идти дальше.
Также не всегда можно встретить волонтеров, говорящих на английском языке, хотя это было одно из главных условий. Так, во время проверки данных я попала к волонтеру пожилого возраста, который не говорил на английском. Ему помог коллега, а я заставила себя вспомнить свои 10 слов на французском.
При этом обстановка была дружелюбной. Он проверил данные и выдал волонтерскую Navigo, карту, которая позволяла передвигаться по всему городу на любом виде транспорта бесплатно.
О том, что меня перевели в Париж, я узнала уже на месте. Новой точкой стала L’Arena Paris Sud, где проходили соревнования по настольному теннису.
Какое было отношение к волонтеру из России
Волонтерами были граждане разных стран, в том числе из России. С одной из них я познакомилась на этапе подачи документов на визу. В визовом центре Лиза рассказала, что ее выбрали волонтером-водителем в Париже, но потом связь мы потеряли.
На моей площадке были волонтеры из США, Бразилии, Португалии, Франции, Германии, Италии, Испании. Из России только я. Самому старшему было 73 года, Жан приехал из Марселя в Париж.
При этом каких-то особых ограничений для граждан России не было. Все были внимательны друг другу, по-настоящему дружелюбны и отзывчивы. Негативного отношения к себе я не заметила.
Также не было никаких дополнительных ограничений для волонтеров из России. У меня были такие же условия работы, как у всех.
Что запрещено волонтерам на Олимпиаде
Инструктаж был каждый раз краткий:
- Нельзя отвлекаться на телефон на смене;
- Постоянный контакт с коллегами и зрителями;
- Не донимать спортсменов перед соревнованиями. После, если те проявят желание, можно было фотографироваться.
- Нельзя публиковать фото аккредитации до окончания Олимпиады (11 августа) во избежание копирования и кражи данных;
- Просили не ходить в форме во вне рабочее время, чтобы избежать ситуации, когда за помощью обратится турист. Ведь помочь в другом месте города вы не сможете, а это создаст негативное впечатление о волонтере. Но этот пункт игнорировали многие, потому что носить с собой сумку с обычной одеждой «было лень», как отмечали коллеги-волонтеры.
Какой режим работы у волонтеров на Олимпиаде
После утреннего-вечернего инструктажа все волонтеры расходились по площадке, занимая свои позиции.
Начало смены определял сам волонтер. Еще до старта игр на платформе появилась возможность выбрать количество дней, в которые ты можешь волонтерить, а также утреннюю, либо вечернюю смены. Ее продолжительность всегда составляла 5 часов.
Я выбрала утренние с 8 до 13:00. После чего можно было отправиться на бесплатный обед в отдельном центре, либо ехать по своим делам.
Обедала я лишь раз, но очередей в моем центре не было. Он работал в формате шведского стола: можно было выбрать салат и второе блюдо, также можно было взять фрукты, круассан или другую выпечку, безалкогольные напитки.
Екатерина Мизулина отказалась принимать извинения Артемия Лебедева
Денис Мантуров поручил Минфину направить 1,8 млрд руб. для переселения жителей Курской области
Инсайдер сообщил о планах Apple выпустить iPhone Air
Продолжение сериала «Клиника» выйдет на экраны в ближайшие месяцы
В Дагестане шахматистка отравила соперницу ртутью
Автомобили в России подорожают вдвое
Силовики задержали мужчину во время росписи в загсе. Видео
Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео
Подборка каналов РБК в Telegram