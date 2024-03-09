«Авангард» стал четвертым участником 1/4 финала плей-офф КХЛ

Омский клуб выиграл серию первого раунда у «Лады» в пяти матчах. Ранее в 1/4 финала вышли «Локомотив», «Спартак» и «Автомобилист»

Игроки «Авангарда» (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Омский «Авангард» обыграл дома тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:0 в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

Шайбы забросили Рид Буше (14-я и 23-я минута), Томаш Юрчо (34) и Михаил Беляев (58).

Счет в серии до четырех побед стал 4–1 в пользу «Авангарда», омичи вышли в 1/4 финала.

«Авангард» в регулярном чемпионате занял второе место в Восточной конференции, «Лада» была седьмой.

Тольяттинский клуб в нынешнем сезоне вернулся в КХЛ спустя пять лет. «Лада», двукратный чемпион России, выступала в КХЛ в 2008–2010 и 2014–2018 годах, после чего была исключена из лиги на основании рейтинга, который учитывал спортивные и экономические показатели.

Накануне определились первые участники 1/4 финала. Московский «Спартак» победил в первом раунде череповецкую «Северсталь», действующий чемпион ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву», а казанский «Ак Барс» проиграл екатеринбургскому «Автомобилисту».

С нынешнего сезона в КХЛ впервые ввели перекрестный плей-офф. Со второго раунда команды разделят на группы. В первой лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвертой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой. Во второй группе первая команда Востока сыграет против четвертой команды Запада, вторая команда Запада против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде.