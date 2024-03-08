Финалист Кубка Гагарина «Ак Барс» не смог выйти в 1/4 финала плей-офф

Казанский клуб проиграл серию первого раунда «Автомобилисту» со счетом 1–4

Фото: Егор Алеев / ТАСС

Екатеринбургский «Автомобилист» в гостях обыграл казанский «Ак Барс» со счетом 2:1 в пятом матче серии первого раунда плей-офф.

Счет в серии до четырех побед стал 4–1 в пользу «Автомобилиста», клуб вышел в 1/4 финала.

В прошлом сезоне «Ак Барс» дошел до финала Кубка Гагарина.

В нынешнем регулярном чемпионате «Ак Барс» занял четвертое место в Восточной конференции, «Автомобилист» был пятым.

«Автомобилист» стал первым участником 1/4 финала.

С нынешнего сезона в КХЛ впервые ввели перекрестный плей-офф. Со второго раунда команды разделят на группы. В первой лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвертой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой. Во второй группе первая команда Востока сыграет против четвертой команды Запада, вторая команда Запада — против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде.