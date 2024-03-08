Действующий чемпион КХЛ сенсационно вылетел в первом раунде плей-офф
Ярославский «Локомотив» дома обыграл московский ЦСКА со счетом 6:3 в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Александр Полунин (6-я минута), Александр Елесин (9), Андрей Сергеев (10), Алексей Береглазов (20), Иван Чехович (25) и Максим Шалунов (37). У проигравших отличились Михаил Григоренко (12), Владислав Каменев (14) и Никита Нестеров (60).
Счет в серии до четырех побед стал 4–1 в пользу «Локомотива», ярославцы вышли в 1/4 финала.
Голкипер ЦСКА Иван Федотов пропустил шесть шайб после 34 бросков.
ЦСКА выиграл два последних Кубка Гагарина. Последний раз армейцы вылетали в первом раунде плей-офф в сезоне 2013/14, когда уступил СКА. После они неизменно доходили минимум до полуфинала.
В нынешнем регулярном чемпионате ЦСКА занял шестое место в Западной конференции, «Локомотив» был третьим.
Ранее в первом раунде завершил выступления казанский «Ак Барс», игравший в прошлом году в финале. Во второй раз в истории КХЛ финалисты прошлого сезона не прошли дальше первого раунда плей-офф. В сезоне 2013/14 «Трактор» не вышел в плей-офф, а московское «Динамо» проиграло в первом раунде «Локомотиву».
С нынешнего сезона в КХЛ впервые ввели перекрестный плей-офф. Со второго раунда команды разделят на группы. В первой лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвертой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой. Во второй группе первая команда Востока сыграет против четвертой команды Запада, вторая команда Запада — против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде.
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