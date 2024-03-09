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Форвард «Авангарда» вторым в истории КХЛ забросил 50 шайб за сезон

Форвард «Авангарда» Рид Буше вторым в истории КХЛ забросил 50 шайб за сезон
У американца Рида Буше после дубля в ворота «Лады» в активе уже 51 шайба. Рекорд принадлежит Сергею Мозякину — 55 шайб в сезоне-2016/17
Рид Буше
Рид Буше (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Форвард омского «Авангарда» Рид Буше сделал дубль в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против тольяттинской «Лады».

30-летний американец стал вторым игроком в истории КХЛ, забросившим 50 и более шайб за один сезон (регулярный чемпионат + плей-офф).

В активе Буше уже 51 (44+7) шайба, рекорд принадлежит Сергею Мозякину — 55 (48+7) шайб в сезоне-2016/17.

В концу второго периода «Авангард» выигрывает со счетом 3:0.

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Ранее в нынешнем сезоне американец побил рекорд результативности КХЛ среди иностранных хоккеистов, который принадлежал Яну Мареку. В сезоне-2008/09 чех набрал 72 очка в составе магнитогорского «Металлурга». Буше завершил «регулярку» с 78 (44+34) очками.

Буше также стал третьим игроком в истории КХЛ, забросившим 40 шайб за один регулярный чемпионат. Ранее это удавалось Мозякину (48, 2016/17) и Дмитрию Яшкину (40, 2022/23).

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Авангард Рид Буше
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