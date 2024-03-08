«Спартак» стал третьим участником 1/4 финала плей-офф КХЛ

Московский клуб выиграл серию первого раунда у «Северстали» в пяти матчах

Игроки «Спартака» (Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

Московский «Спартак» дома обыграл череповецкую «Северсталь» со счетом 5:1 в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Александр Беляев (12-я минута), Герман Рубцов (26), Михал Чайковски (29) и Ансель Галимов (33) и Егор Филин (52). У проигравших отличился Николай Буренов (33).

Счет в серии до четырех побед стал 4–1 в пользу «Спартака», «красно-белые» вышли в 1/4 финала.

В нынешнем регулярном чемпионате «Спартак» занял четвертое место в Западной конференции, «Северсталь» была пятой.

«Спартак» вышел в 1/4 финала вслед за екатеринбургским «Автомобилистом» и ярославским «Локомотивом».

С нынешнего сезона в КХЛ впервые ввели перекрестный плей-офф. Со второго раунда команды разделят на группы. В первой лучшая из оставшихся команд Запада сыграет с четвертой командой Востока, другую пару составят вторая из оставшихся по посеву команда Востока и третья команда Запада. На стадии полуфиналов победители этих пар сыграют между собой. Во второй группе первая команда Востока сыграет против четвертой команды Запада, вторая команда Запада — против третьей команды Востока. Победители этих пар также сыграют между собой в следующем раунде.