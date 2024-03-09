Сестры Аверины ответили на вопрос о переходе на госслужбу
Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины, которые завершили карьеру, пока не собираются переходить на работу в госслужбу. Об этом спортсменки заявили «Спорт-Экспрессу».
«В государственную службу пока не пойдем и не собираемся. Мы продолжаем выступать на ковре, участвуем в различных шоу, фестивалях. Продолжаем проводить мастер-классы, но в городах, в которых мы еще не были. Пока мы в спорте», — сказали Аверины.
О решении сестер Авериных завершить спортивную карьеру было объявлено 23 февраля.
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила, что Аверины завершили карьеру, потому что не хотели выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе.
Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «РБК Спорт» допустила, что гимнастки в будущем могут пойти в Госдуму.
Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, 18-кратной чемпионкой мира. Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира.
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