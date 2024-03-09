Сестры Аверины: в государственную службу пока не пойдем и не собираемся

Сестры Аверины ответили на вопрос о переходе на госслужбу

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике, которые объявили о завершении карьеры в конце февраля, заявили, что пока не собираются заниматься государственной службой, а будут участвовать в шоу и мастер-классах

Дина и Арина Аверины (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины, которые завершили карьеру, пока не собираются переходить на работу в госслужбу. Об этом спортсменки заявили «Спорт-Экспрессу».

«В государственную службу пока не пойдем и не собираемся. Мы продолжаем выступать на ковре, участвуем в различных шоу, фестивалях. Продолжаем проводить мастер-классы, но в городах, в которых мы еще не были. Пока мы в спорте», — сказали Аверины.

О решении сестер Авериных завершить спортивную карьеру было объявлено 23 февраля.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер заявила, что Аверины завершили карьеру, потому что не хотели выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова в разговоре с «РБК Спорт» допустила, что гимнастки в будущем могут пойти в Госдуму.

Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, 18-кратной чемпионкой мира. Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира.