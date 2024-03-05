Винер объяснила завершение карьеры Авериных отказом от белого флага

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики заявила, что сестры Аверины отказались выступать на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, поэтому решили завершить свою карьеру

Дина и Арина Аверины (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины завершили карьеру, потому что не хотели выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Об этом заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер, которую цитирует сайт Олимпийского комитета России.

«Они закончили спортивную карьеру, потому что мы отказались от участия в Олимпийских играх под белым флагом. Таково было общее решение тренерского совета и спортсменок, привыкших выступать, когда в честь их побед поднимают национальный флаг России. Теперь наше внимание направлено на внутренние старты», — сказала Винер.

О решении сестер Авериных завершить спортивную карьеру было объявлено 23 февраля.

Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, 18-кратной чемпионкой мира. Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что на Играх в Париже смогут выступить лишь те спортсмены, которые пройдут квалификацию и повторную проверку на соответствие критериям, среди которых отсутствие поддержки военной операции на Украине, контрактов с армией и спецслужбами, а также выступление только в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

Винер после этого заявляла, что российские гимнастки не будут выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе.