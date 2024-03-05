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Винер объяснила завершение карьеры Авериных отказом от белого флага

Винер объяснила завершение карьеры Авериных отказом выступать под белым флагом
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики заявила, что сестры Аверины отказались выступать на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, поэтому решили завершить свою карьеру
Дина и Арина Аверины
Дина и Арина Аверины (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины завершили карьеру, потому что не хотели выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе. Об этом заявила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики и главный тренер национальной команды Ирина Винер, которую цитирует сайт Олимпийского комитета России.

«Они закончили спортивную карьеру, потому что мы отказались от участия в Олимпийских играх под белым флагом. Таково было общее решение тренерского совета и спортсменок, привыкших выступать, когда в честь их побед поднимают национальный флаг России. Теперь наше внимание направлено на внутренние старты», — сказала Винер.

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Дина и Арина Аверины

О решении сестер Авериных завершить спортивную карьеру было объявлено 23 февраля.

Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, 18-кратной чемпионкой мира. Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) сообщил, что на Играх в Париже смогут выступить лишь те спортсмены, которые пройдут квалификацию и повторную проверку на соответствие критериям, среди которых отсутствие поддержки военной операции на Украине, контрактов с армией и спецслужбами, а также выступление только в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

Винер после этого заявляла, что российские гимнастки не будут выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
художественная гимнастика Ирина Винер Дина Аверина Арина Аверина
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