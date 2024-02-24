Журова ответила на вопрос о возможности карьеры сестер Авериных в Госдуме
Завершившие карьеру Дина и Арина Аверины могут подумать о том, становиться ли им депутатами Госдумы, если у них возникнет такое желание. Такое мнение в разговоре с «РБК Спорт» выразила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.
«У гимнастики есть прекрасное преимущество — спортсмены рано начинают и рано заканчивают, зато на раннем возрасте открываются новые возможности. Я не могу сказать о том, стоит ли Авериным идти в Госдуму, тут нужно думать им, а не мне. Это должно быть их желание. Очень много ограничений у людей, которые в Госдуме. Готов ли человек к этим ограничениям? Далеко не каждый. Одно дело способность и умение, другое — желание», — сказала Журова.
По словам Журовой, после скандала на Олимпиаде в Токио сестры Аверины получили всенародную любовь. «У них была чудесная карьера. Было высокое мастерство и красивые выступления. Расстроили тогда, когда их засудили на Олимпиаде в Токио. Но у всего есть свои плюсы. После Игр девочки получили всенародную любовь», — добавила она.
Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер 23 февраля сообщила, что Аверины завершили карьеру. Сами гимнастки отметили, что решение является осознанным.
В августе 2022-го года Винер заявила, что Аверины в будущем могут сделать карьеру в политике. «После завершения карьеры Аверины могут стать хорошими депутатами. Они очень мотивированные, образованные, умные и воспитанные девушки. У них все получится», — цитирует Винер Sport24.
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