 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 
Эксклюзив

Журова ответила на вопрос о возможности карьеры сестер Авериных в Госдуме

Светлана Журова: сестры Аверины могут обдумать работу в Госдуме при желании
В августе 2022-го года Ирина Винер заявила, что сестры Аверины в будущем могут сделать карьеру в политике. 23 февраля они завершили спортивную карьеру
Дина и Арина Аверины
Дина и Арина Аверины (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Завершившие карьеру Дина и Арина Аверины могут подумать о том, становиться ли им депутатами Госдумы, если у них возникнет такое желание. Такое мнение в разговоре с «РБК Спорт» выразила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

«У гимнастики есть прекрасное преимущество — спортсмены рано начинают и рано заканчивают, зато на раннем возрасте открываются новые возможности. Я не могу сказать о том, стоит ли Авериным идти в Госдуму, тут нужно думать им, а не мне. Это должно быть их желание. Очень много ограничений у людей, которые в Госдуме. Готов ли человек к этим ограничениям? Далеко не каждый. Одно дело способность и умение, другое — желание», — сказала Журова.

Сестры Аверины назвали осознанным свое решение о завершении карьеры
Спорт
Арина и Дина Аверины

По словам Журовой, после скандала на Олимпиаде в Токио сестры Аверины получили всенародную любовь. «У них была чудесная карьера. Было высокое мастерство и красивые выступления. Расстроили тогда, когда их засудили на Олимпиаде в Токио. Но у всего есть свои плюсы. После Игр девочки получили всенародную любовь», — добавила она.

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер 23 февраля сообщила, что Аверины завершили карьеру. Сами гимнастки отметили, что решение является осознанным.

В августе 2022-го года Винер заявила, что Аверины в будущем могут сделать карьеру в политике. «После завершения карьеры Аверины могут стать хорошими депутатами. Они очень мотивированные, образованные, умные и воспитанные девушки. У них все получится», — цитирует Винер Sport24.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний
Теги
художественная гимнастика Дина Аверина Арина Аверина Государственная дума РФ
Материалы по теме
Сестры Аверины назвали осознанным свое решение о завершении карьеры
Спорт
Сестры Аверины завершили спортивную карьеру
Спорт
Сестры Аверины заявили об отсутствии желания ехать на Олимпиаду-2024
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
В Британии назвали число ставших бездомными украинских беженцев Политика, 00:55
США начали вводить новые санкции за поддержку ВПК России. Что важно знать Экономика, 00:31
Курский губернатор сообщил о работе ПВО на фоне ракетной опасности Политика, 00:29
Над третьим российским регионом за ночь сбили дроны Политика, 00:12
Журова ответила на вопрос о возможности карьеры сестер Авериных в Госдуме Спорт, 00:08
Скандал на Олимпиаде и рекорды. Чем запомнились сестры Аверины Спорт, 00:04
Скандал на Олимпиаде и рекорды. Чем запомнились сестры Аверины Спорт, 00:04
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Список самых богатых владельцев футбольных клубов Спорт, 00:03
Баку заявил об обнаружении в Карабахе останков людей со связанными руками Политика, 23 фев, 23:55
США ввели блокирующие санкции против «Совкомфлота» и 14 танкеров Политика, 23 фев, 23:47
Взрывы прогремели в Кропивницком и Кривом Роге Политика, 23 фев, 23:41
В Курской области объявили ракетную опасность Политика, 23 фев, 23:28
В Брянской области сбили беспилотник Политика, 23 фев, 23:17
ПИК отреагировал на санкции США Политика, 23 фев, 23:04