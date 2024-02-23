Сестры Аверины назвали осознанным свое решение о завершении карьеры
Российские гимнастки Дина и Арина Аверины заявили журналистам, что их решение о завершении спортивной карьеры было осознанным.
Ранее 23 февраля глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сообщила, что Аверины завершили карьеру.
«Мы думали давно, поговорили с Ириной Александровной Винер, надо было все осознать и принять», — цитирует Дину Аверину ТАСС.
По словам 25-летней гимнастки, у них много планов на будущее. «Будем пробовать себя в чем-то новом, новый этап в жизни начинается, он будет интересный и насыщенный», — отметила Дина Аверина.
Арина Аверина добавила, что из гимнастики они не уходят. «Гимнастика останется с нами, мы продолжаем участвовать в шоу», — сказала спортсменка.
Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, 18-кратной чемпионкой мира. Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира.
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