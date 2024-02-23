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Сестры Аверины назвали осознанным свое решение о завершении карьеры

Гимнастки Аверины назвали осознанным свое решение о завершении карьеры
Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике сообщили, что у них много планов на будущее и пришло время пробовать себя в чем-то новом
Арина и Дина Аверины
Арина и Дина Аверины (Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины заявили журналистам, что их решение о завершении спортивной карьеры было осознанным.

Ранее 23 февраля глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер сообщила, что Аверины завершили карьеру.

«Мы думали давно, поговорили с Ириной Александровной Винер, надо было все осознать и принять», — цитирует Дину Аверину ТАСС.

Сестры Аверины завершили спортивную карьеру
Спорт
Дина Аверина и Арина Аверина

По словам 25-летней гимнастки, у них много планов на будущее. «Будем пробовать себя в чем-то новом, новый этап в жизни начинается, он будет интересный и насыщенный», — отметила Дина Аверина.

Арина Аверина добавила, что из гимнастики они не уходят. «Гимнастика останется с нами, мы продолжаем участвовать в шоу», — сказала спортсменка.

Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио, 18-кратной чемпионкой мира. Арина Аверина — пятикратная чемпионка мира.

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Иван Витченко Иван Витченко
художественная гимнастика Дина Аверина Арина Аверина
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