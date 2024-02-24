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Скандал на Олимпиаде и рекорды. Чем запомнились сестры Аверины

Сестры Аверины завершили свою спортивную карьеру
Многократные чемпионки мира по художественной гимнастике Дина и Арина Аверины завершили спортивную карьеру. Чем же запомнилась карьера Авериных — в фоторепортаже «РБК Спорт»
Дина и Арина Аверины
Дина и Арина Аверины (Фото: Global Look Press)

Сестры Дина и Арина Аверины начали выступать на взрослом уровне с 2015-го года. На чемпионате России в Пензе сестры выиграли золото в отдельных видах: Арина стала первой в упражнениях с обручем и булавами, а Дина — с мячом.

На международном турнире в Корбей-Эсоне Дина выиграла серебро в упражнениях с мячом и обручем, а Арина завоевала все пять золотых медалей, также сестры разделили между собой первое место в упражнениях с лентой.

Гимнастки Арина Аверина, Александра Солдатова, Маргарита Мамун, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова и гимнастки Яна Кудрявцева, Дина Аверина (слева направо)
Гимнастки Арина Аверина, Александра Солдатова, Маргарита Мамун, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова и гимнастки Яна Кудрявцева, Дина Аверина (слева направо)
(Фото: Владимир Гердо / ТАСС)

На финальном этапе Гран-При 2016 года в Эйлате Дина завоевала два серебра: в многоборье и соревнованиях с мячом, а Арина — третье место в многоборье и обруче и серебро с лентой.

Дина Аверина
Дина Аверина
(Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС)

На этапе Гран-При 2017-го года в Москве Дине удалось опередить действующую чемпионку мира Александру Солдатову, завоевав золото в многоборье. Также она выиграла три золота (обруч, булавы, лента) и серебро (мяч) и стала абсолютной чемпионкой России. Арина выиграла золото с обручем, также стала второй в упражнениях с мячом и булавами, однако в ленте она осталась лишь пятой.

&nbsp;Арина и Дина Аверины (слева направо)
 Арина и Дина Аверины (слева направо)
(Фото: Наталия Федосенко / ТАСС)

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На Чемпионате Мира 2019-го года в Баку сестры одержали победу в командных соревнованиях; в мяче и многоборье Арина завоевала серебро, а Дина выиграла четыре личные золотые медали (лента, мяч, булавы, многоборье).

На двух чемпионатах мира (2018, 2019) и трех чемпионатах Европы (2017, 2018, 2019) Дина побеждала, либо выигрывала второе место, уступая только своей сестре. Исключением стала бронзовая медаль с обручем на чемпионате мира 2019-го года.

Арина Аверина
Арина Аверина
(Фото: Jamie Squire / Getty Images)

Главным моментом в карьере сестер стало выступление на Олимпийских играх 2021-го года в Токио. Тогда Аверины являлись фаворитами Игр. Однако во время одиночных выступлений на Олимпиаде в Дина выиграла серебряную медаль, уступив израильтянке Линой Ашрам 0,150 балла.

Дина Аверина
Дина Аверина
(Фото: Laurence Griffiths / Getty Images)

Кроме того, представители российской команды подали два протеста на судейские оценки за выступления Арины в личном многоборье. В первый раз российскую делегацию не устроила оценка за выступление с мячом. Однако судьи отклонили протест и оставили оценку прежней (27,900).

Позднее команда опротестовала оценку за выступление с булавой. Сборную России не устроила оценка за сложность программы. Судьи удовлетворили протест и добавили спортсменке 0,4 балла (27,800). Но Арина все равно осталась без медали, заняв четвертое место.

Арина Аверина
Арина Аверина
(Фото: Laurence Griffiths / Getty Images)

В командных соревнованиях российская команда также не смогла завоевать золотую медаль. Из-за этого российские гимнастки впервые с 1996 года остались без золотых медалей Олимпиады.

Дина Аверина
Дина Аверина
(Фото: Laurence Griffiths / Getty Images)

После своего выступление Дина со слезами на глазах заявила о несправедливости выставления оценок.

«Обидно и больно за то, что сегодня было несправедливое судейство. За то, что первое место выиграла девушка, которая выступила с потерей. Я прошла все виды более-менее чисто, достойно, заняла второе место. Мне обидно за несправедливость, я за честный спорт. Я знала все оценки, какой отрыв, но не настраивала себя подсчитывать оценки, не могла понять судейство. Я довольна собой, что вышла на все четыре вида спокойно», — сказала Аверина.

Арина Аверина, Линой Ашрам и Алина Горносько (слева направо)
Арина Аверина, Линой Ашрам и Алина Горносько (слева направо)
(Фото: Laurence Griffiths / Getty Images)

Российская сторона после соревнований говорила о нечестном судействе , а также подавала протесты, но они не были удовлетворены. Международная федерация гимнастики (FIG) заявила, что не выявила предвзятости и нарушений в судействе на Играх в Токио.

После Олимпиады спортсменки раздумывали о завершении карьеры. Арина в ответ на вопрос о возможном участии в Олимпиаде 2024-го года в Париже заявила, что «пока все». «Нет, никакого Парижа. Пока все. Не официально, но все. Хотя… Поживем-увидим», — сказала она.

Ирина Винер и Дина Аверина
Ирина Винер и Дина Аверина
(Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Однако спустя месяц, в сентябре 2021-го года Винер рассказала, как отговорила сестер завершать карьеру. По словам главы ВФХГ, Аверины планировали поступить в университет и закончить спортивную карьеру.

«Я сказала: «Минуточку, курица мокрая, тебя как страна встретила, как Лавров сказал твоей сестре «Дина, ты наше золото» и повел на сцену? Президент тебе сейчас будет вручать награду», — сказала Винер.

Дина Аверина
Дина Аверина
(Фото: Toru Hanai / Getty Images)

В октябре спортсменки выступили на чемпионате мира 2021-го года в Японии. Дина выиграла пять золотых медалей в упражнениях с мячом, обручем, булавами, многоборье и команде. Так Дина стала 18-кратной чемпионкой мира, что является мировым рекордом.

Дина и Арина Аверины
Дина и Арина Аверины
(Фото: Toru Hanai / Getty Images)

Кроме того, Дина стала первой в истории четырехкратной абсолютной чемпионкой мира по художественной гимнастике: она выигрывала награды на чемпионатах в 2017, 2018, 2019 и 2021 годах.

Арина на том турнире выиграла одну золотую медаль (команда), две серебряные (мяч, булавы) и бронзовые (лента, многоборье) медали.

Дина Аверина (справа) и ее сестра Арина Аверина (слева)
Дина Аверина (справа) и ее сестра Арина Аверина (слева)
(Фото: Александр Вильф / POOL / ТАСС)

В марте 2022-го года сестры Аверины вместе с другими российскими спортсменами появились на сцене во время митинг-концерта в Лужниках в честь годовщины присоединения Крыма. Тогда Винер отметила, что Аверины не боятся каких-либо санкций после посещения концерта.

Дина и Арина Аверины
Дина и Арина Аверины
(Фото: . Сергей Бобылев / ТАСС)

В том же году сестры Аверины говорили, что они завершат карьеру, если сборную России не допустят до участия в Олимпиаде-2024 в Париже.

Винер отмечала, что Дина и Арина Аверины в будущем могут сделать карьеру в политике, аргументировав тем, что гимнастки «очень мотивированные, образованные, умные и воспитанные девушки».

Дина и Арина Аверины
Дина и Арина Аверины
(Фото: Софья Сандурская / ТАСС)

Уже 23 февраля Винер сообщила, что Аверины завершили карьеру. Сами сестры добавили, что это решение было осознанным. «Спасибо всем огромное за поддержку и веру в нас. За тот путь, который зрители прожили вместе с нами. Мы не то что раз — и объявили. Мы долго думали об этом, разговаривали с Ириной Александровной (Винер). Надо было все осознать», — цитирует «Р-Спорт» сестер.

Они отметили, что продолжат участвовать в шоу. «Планов на будущее много. Для нас это новый этап в жизни, но он будет интересный и насыщенный, хоть и сложный. Гимнастика останется у нас в сердце. Мы продолжаем участвовать в шоу».

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Теги
художественная гимнастика Дина Аверина Арина Аверина Ирина Винер
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