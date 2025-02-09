Супербоул-2025. Что важно знать о самом популярном шоу в США
Почему Супербоул-2025 может стать историческим
Супербоул — это главный ежегодный чемпионат по американскому футболу в США., на который также приходят ради просмотра выступления одного или нескольких музыкальных исполнителей. В этом году событие пройдет 9 февраля в Новом Орлеане. Сыграют «Канзас-Сити Чифс» и «Филадельфия Иглз»
«Канзас-Сити» является самой успешным клубом последних шести лет. Трижды выиграл Супербоул, в том числе и в двух последних сезонах. При этом в 2023 году «Чифс» обыграли в финале именно «Филадельфию», вырвав победу за 8 секунд до завершения основного времени.
«Канзас» первым в истории NFL завоет три титула подряд в случае победы над «Филадельфии». А 29-летний квотербек команды Патрик Махоумс станет самым юным в истории четырехкратным чемпионом NFL и выйдет на второе место по числу титулов. Больше только у легендарного Тома Брэди (7), с которым сравнивают Махоумса.
Однако эксперты и букмекеры не видят явных фаворитов в матче, отдавая лишь небольшое преимущество действующему чемпиону. В то же время большинство болельщиков верит в победу «Филадельфии». На «Иглз» приходится 55,7% ставок. К тому же «Филадельфия» практически не проигрывает — 14 побед в 15 матчах. Ожидается, что американцы сделают в легальных букмекерских конторах ставок на сумму $1,39 млрд.
Рекордные $8 млн за 30 секунд рекламы
NFL имеет оглушительную популярность в США. К примеру, топ-100 самых рейтинговых телепередач 2024 года в США возглавляет Супербоул, который по средней аудитории (123,7 млн) в два раза превзошел вторые президентские дебаты (2-е место). При этом в топ-10 вошло шесть матчей NFL, в топ-20 — 15, топ-100 — 72
Матчи за Супербоул также оккупировали топ-10 самых рейтинговых телепередач в истории телевидения США по версии Nielsen. А в топ-20 Супербоул занимает 19 позиций.
Супербоул-2024 года стал самой рейтинговой передачей в истории. И все благодаря Тейлор Свифт, которая в 2023 году начала встречаться с игроком «Канзас-Сити» Тревисом Келси. После Супербоула-2024 фотография целующихся Свифт и Келси облетело весь мир.
Благодаря Свифт доля женщин от общей аудитории Супербоула увеличилась до рекордных 47,5%. При этом рейтинги NFL среди девочек-подростков (12–17 лет) выросли на 8,1%, а среди женщин в возрасте от 18 до 49 лет — на 63%
В итоге Супербоул вновь побил ценовой рекорд за трансляцию — 30-секундный слот во время финала 2025 года обойдется в $8 млн. Но эта сумма не отпугивает рекламодателей, к ноябрю разобрали все количество слотов. К тому же компании выделяют огромные бюджеты для роликов, которые снимают специально для Супербоула и обязательно со звездными актерами.
Кто выступит в перерыве Супербоула-2025
Супербоул является единственным спортивным событием, где матч нередко затмевает разогрев. А именно Halftime show — музыкальное выступление в перерыве, которое является важным атрибутом финала и одной из причин повышенного интереса к матчу.
Halftime show считается самым статусным мероприятием для музыкантов в США. По этой причине звезды шоу-бизнеса готовы тратить миллионы из собственных средств ради создание запоминающегося масштабного шоу. Так поступил канадский певец The Weeknd (Эйбел Тесфайе), который вложил в 13-минутное шоу $7 млн. При этом основную часть затрат покрывает NFL со спонсорами, любой выход за рамки бюджета возможен только за счет музыканта.
Тема масштабности Halftime show с присущим утрированием была обыграна в одной из серий «Симпсонов», где Гомер с безразмерным бюджетом неудачно поставил историю о Ноевом ковчеге в перерыве Супербоула-2005.
Длительность Halftime shows составляет 20–30 минут, из которых выступления артистов занимают 12–14 минут. На сцене традиционно выступают самые популярные звезды. При этом звезда по традиции приглашает в шоу других не менее известных коллег. К примеру, Dr. Dre пригласил большое число музыкантов, которых он продюсировал, а Мадонна — Ники Минаж, Си Ло Грина и M.I.A.
О престиже Halftime show говорит и тот факт, что музыкантам не выплачивают больших гонораров за выступление. Halftime show не раз возрождал карьеры многих звезд или помогал найти новую аудиторию. В 2024 году после выступления у певца Ашера прослушивание песен на Spotify увеличилось на 550%
В нынешнем сезоне в перерыве будет выступать рэпер Кендрик Ламар — главный триумфатор на Грэмми и автор хита Not like Us, «объединившего Западное побережье». Он уже выступал Halftime shows в 2022 году по приглашению Dr. Dre.
Однако на данный момент неизвестно, с кем выступит Кендрик. Букмекеры даже принимают ставки на это событие. Список в основном состоит из представителей хип-хопа, но есть в числе претендентов и Тейлор Свифт с Бейонсе.
Ужин за просмотром Супербоула
После Дня благодарения Супербоул является вторым по популярности днем для заказа еды на вынос. По прогнозам, 48 миллионов человек (1 из 7 американцев) будут заказывать еду на вынос. На пиццу приходится около 60% заказов на вынос.
Общие потребительские расходы на еду, напитки, одежду, украшения по прогнозам, достигнут рекордных 18,6 миллиарда долларов
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