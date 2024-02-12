Тейлор Свифт освистали на Супербоуле за выпитую залпом кружку пива
В ночь на 12 февраля состоялось самое ежегодное рейтинговое событие в США — Супербоул. В финале NFL (ведущая лига по американскому футболу) действующий чемпион «Канзас-Сити Чифс» встретился «Сан-Франциско Форти Найнерс».
Матч выдался напряженным и завершился в овертайме. «Сан-Франциско» лидировал за три секунды до конца овертайма, когда игрок «Канзас-Сити» Тайсин Хартман занес тачдаун и вырвал для своей команды победу — 25:22.
Несмотря на напряженный ход матча, главным действующим лицом стала посетившая игру певица Тейлор Свифт, у которой роман с игроком «Канзас-Сити»
Трэвисом Келси.
Самую кассовую певицу последних лет показали в небольших перерывах матчах 12 раз. Во время самой игры телевизионщики уделили ей 53 секунды. Свифт была на трибуне вместе с Ланой Дель Рей, актрисой Блейк Лайвли (супруга Райана Рейнольдса) и другими звездами.
В перерыве на видеотабло арены показали, как Тейлор Свифт залпом выпила пиво. Трибуны встретили это свистом.
Главным же событием вечера стал послематчевый поцелуй Свифт с Келси.
Общее время Тейлор Свифт во время трансляции превысило пять минут. Из-за Свифт музыкальная программа на Супербоуле впервые за десятилетия оказалась в тени.
Гимн США перед матчем исполнила кантри-певица Риба Макинтайр, рэпер Post Malone спел America the Beautiful, а певица Андра Дэй исполнила Lift Every Voice and Sing.
В перерыве Супербоула выступил восьмикратный обладатель премии Grammy Ашер (Usher), для которого это уже второе появление на финале NFL — в 2011 году он принимал участие в шоу Black Eyed Peas.
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