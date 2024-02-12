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Месси снялся в рекламе для Супербоула со звездой «Теда Лассо»

Месси снялся в рекламе для Супербоула со звездой «Теда Лассо»
Они снялись в ролике марки пива Michelob Ultra, принадлежащей пивоваренной компании Anheuser-Busch
Лионель Месси
Лионель Месси (Фото: REUTERS)

В перерыве Супербоула (финала NFL) между «Канзас-Сити Чифс» — «Сан-Франциско Форти Найнерс» была показана реклама с участием аргентинского футболиста Лионеля Месси и голливудского актера Джейсона Судейкиса, известного по роли комичного футбольного тренера Теда Лассо в одноименном сериале.

Они снялись в ролике марки пива Michelob Ultra, принадлежащей пивоваренной компании Anheuser-Busch

Рекламные видеоролики являются неотъемлемой частью Супербоула. Компании тратят крупные суммы на рекламу к финалу NFL. Авторами становятся известные кинорежиссеры, а героями — мировые звезды: Майкл Джексон, Ридли Скотт, Синди Кроуфорд, Киану Ривз, Майкл Джордан.

Реклама во время трансляции Супербоула является самой дорогой на американском ТВ, и с каждым годом эта сумма растет. С 2012 года она увеличилась вдвое. В 2024 году за 30-секундный слот компаниям пришлось заплатить в среднем порядка $7 млн. Это обусловливается высокими рейтингами шоу. К примеру, 20 розыгрышей Супербоула вошли в список 30 самых рейтинговых шоу в истории американского ТВ.

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Месси летом 2023 года перешел из французского ПСЖ в клуб MLS «Интер Майами». После прихода Месси клуб из Флориды стал популярен у звезд шоу-бизнеса.

Супербоул прошел в ночь на 12 февраля. «Канзас-Сити Чифс» победил «Сан-Франциско Форти Найнерс» со счетом 25:22. Игра завершилась в овертайме. Решающие очки «Канзас-Сити» набрал за три секунды до завершения времени.

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Теги
Лионель Месси Супербоул американский футбол Интер Майами
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