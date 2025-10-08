Чемпионка мира из Норвегии выступила против допуска российских лыжников
Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тириль Венг выступает против допуска российских спортсменов на турниры под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).
«Было бы странно, если бы в FIS сейчас передумали [по поводу допуска россиян]. Я категорически против их участия и полностью поддерживаю мнение Норвежской ассоциации лыжного спорта», — цитирует Венг ABC Nyheter.
Легендарная норвежская лыжница, восьмикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген также против допуска россиян. «Я не контролирую FIS и ее решения, но, на мой взгляд, ситуация остается прежней. В данный момент российских лыжников не следует допускать», — сказала она.
Ранее шведка Линн Сван заявила, что не будет участвовать в Олимпиаде-2026, если туда допустят российских лыжников. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо говорил, что пока не задумывался о возможном бойкоте.
Международный олимпийский комитет (МОК) 19 сентября разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии.
При этом российские лыжники пока не могут участвовать в международных соревнованиях.
Совет FIS 24 сентября не смог принять какого-либо решения о допуске российских спортсменов на международные старты и предстоящие Олимпийские игры в Италии. Следующее заседание состоится 21 октября.
Венг является двукратной чемпионкой мира в эстафетных гонках (2021, 2023), серебряным призером в командном спринте (2023).
