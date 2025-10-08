Чемпионка мира из Норвегии выступила против допуска российских лыжников

Тириль Венг заявила, что категорически против участия россиян в турнирах FIS. Согласна с ней и восьмикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген

Тириль Венг (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам норвежка Тириль Венг выступает против допуска российских спортсменов на турниры под эгидой Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS).

«Было бы странно, если бы в FIS сейчас передумали [по поводу допуска россиян]. Я категорически против их участия и полностью поддерживаю мнение Норвежской ассоциации лыжного спорта», — цитирует Венг ABC Nyheter.

Легендарная норвежская лыжница, восьмикратная олимпийская чемпионка Марит Бьорген также против допуска россиян. «Я не контролирую FIS и ее решения, но, на мой взгляд, ситуация остается прежней. В данный момент российских лыжников не следует допускать», — сказала она.

Ранее шведка Линн Сван заявила, что не будет участвовать в Олимпиаде-2026, если туда допустят российских лыжников. Пятикратный олимпийский чемпион норвежец Йоханнес Клебо говорил, что пока не задумывался о возможном бойкоте.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 сентября разрешил россиянам участвовать в Играх-2026 на тех же условиях, что и в Париже: они должны пройти отбор и получить допуск от специальной комиссии.

При этом российские лыжники пока не могут участвовать в международных соревнованиях.

Совет FIS 24 сентября не смог принять какого-либо решения о допуске российских спортсменов на международные старты и предстоящие Олимпийские игры в Италии. Следующее заседание состоится 21 октября.

Венг является двукратной чемпионкой мира в эстафетных гонках (2021, 2023), серебряным призером в командном спринте (2023).