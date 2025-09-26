«Очередная слабость». Почему FIS тормозит допуск российских лыжников

Международная федерация лыжного спорта и сноуборда вновь не определилась с допуском российских спортсменов на Олимпиаду-2026 и международные соревнования. Что эксперты думают о переносе решения — в подборке «РБК Спорт»

Фото: Сергей Елагин / Бизнес Online / ТАСС

На заседании 24 сентября совет Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) не смог принять окончательное решение о допуске российских спортсменов к международным соревнованиям и зимним Олимпийским играм 2026 года.

Следующее заседание запланировано на 21 октября.

Несмотря на неоднократные заявления президента FIS Йохана Элиаша о необходимости допуска российских и белорусских спортсменов, федерация с 2022 года отказывается разрешить им участвовать даже в нейтральном статусе.

Международный олимпийский комитет (МОК) 19 сентября принял решение о допуске российских и белорусских спортсменов на Игры-2026 на тех же условиях, которые были выдвинуты участия в летней Олимпиаде-2024.

На сегодняшний день FIS — единственная среди федераций зимних видов спорта, которая еще не приняла решения по российским спортсменам. Пока что на Олимпиаду в Италии смогли пройти квалификацию только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов. У конькобежцев и шорт-трекистов все еще есть возможность отобраться.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина‑д'Ампеццо.

В каких видах россиянам отказали в допуске на Олимпиаду-2026: биатлон;

хоккей;

бобслей и скелетон;

санный спорт;

керлинг. В каких видах россиян допустили до квалификационного отбора на Игры: фигурное катание;

конькобежный спорт;

шорт-трек;

ски-альпинизм (впервые будет представлен на Олимпиаде).

Мнение экспертов

Александр Панжинский, серебряный призер зимних Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте (лыжи)

«С одной стороны, это ожидаемо, с другой — они показали свою очередную слабость и нерешительность. Не могут сказать ни да, ни нет. Есть такая пословица: «Перед смертью не надышишься». Все равно российские спортсмены вернутся, они просто откладывают этот момент. Со всех сторон уже на них давят, и со стороны МОК, который рекомендует и собирается допустить российских спортсменов в нейтральном статусе. Я думаю, что внутри самого FIS очень многие страны тоже уже намекают или прямым текстом говорят об этом», — сказал Панжинский «РБК Спорт».

Также он подчеркнул, что активное обсуждение допуска российских спортсменов, а не принятие окончательного решения, говорит о том, что «конец отстранения уже близок». «Я в это верю. Наверное, можно было ожидать, что начало сезона Кубка мира пройдет без нас», — заявил лыжник.

Панжинский выразил уверенность, что к январю 2026 года российские спортсмены хотя бы частично смогут принять участие в квалификационных соревнованиях.

Сергей Крянин, член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР)

«Мы всей командой готовы принять участие в любой момент. А что произойдет дальше, узнаем 21 октября. Может быть, они хотят допустить наших ребят, но пока не понимают, в каком количестве. Честно, я вообще не понимаю их логики. Вы либо допускаете, либо нет. Скажите честно и открыто. Но нет, кроется какой‑то обман. Но, к сожалению, мы не можем никак повлиять на этот процесс», — сказал Крянин «Матч ТВ».

Юрий Бородавко, старший тренер сборной России по лыжным гонкам

«Маленький шанс есть, но мы не ждем каких-то дополнительных бонусов в сторону увеличения нашей квоты. Или же они ищут официальные пути нас как-то заблокировать, не пускать на этапы. Поверьте, очень много делается как раз для этого. Не для того, чтобы, наоборот, нас допустить, а как можно дольше держать нас на почтенном расстоянии от всех мировых и европейских соревнований, не пустить на Олимпиаду. Для них это самая главная задача. Они и не скрывают этого. Мы не питаем иллюзий по этому поводу», — сказал Бородавко «Спорт-Экспрессу».

Дмитрий Губерниев, спортивный комментатор и журналист

«Если FIS держит в голове, что надо кого‑то допустить, то сделает это максимально гаденько. У них полная неопределенность, и я вообще не исключаю, что моменты допуска будут датированы январем, что они придумают wild card (специальное приглашение). От лыж на Олимпиаду, думаю, поедут максимум человека два — мужчина и женщина. Мы не должны обольщаться, но шансы на допуск есть», — сказал Губерниев «Матч ТВ».

По мнению комментатора, министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев полностью прав, называя биатлонистов «непробиваемыми». «А лыжи — более местечковый вид спорта. У биатлона больше география стран, которые претендуют на медали, он более успешен без российских спортсменов, чем лыжи», — добавил он.