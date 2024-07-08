«Краснодар» объявил о переходе бразильца Кади Боржеса в «Ференцварош»

За два неполных сезона полузащитник провел за кубанскую команду 44 матча, в которых забил семь голов и сделал две результативные передачи

Кади Боржес в игре против ЦСКА (Фото: Степан Ноздрев / ТАСС)

Бразильский полузащитник «Краснодара» Кади Боржес перешел в венгерский «Ференцварош». Об этом сообщает официальный сайт кубанского футбольного клуба.

Кади выступал за «Краснодар» с начала 2023 года. За два неполных сезона в России бразилец провел за свою команду 44 матча, в которых отличился семью забитыми мячами и двумя результативными передачами. До перехода в «Краснодар» полузащитник также играл за азербайджанский «Карабах», португальские клубы «Эшторил-Прая» и «Вилафранкенсе», а также за бразильскую «Коритибу».

Ранее стало известно, что «Краснодар» покинул защитник Сергей Волков, перешедший в «Зенит», и нападающий Магомед-Шапи Сулейманов, пописавший контракт с греческим «Арисом». Кроме того, из кубанской команды ушел вратарь сборной России Матвей Сафонов, заключивший соглашение с французским «Пари Сен-Жермен».

Что касается пришедших в этом межсезонье игроков, то состав «Краснодара» пополнили воспитанник «Зенита» и атакующий полузащитник калининградской «Балтики» Данила Козлов, а также форвард Федор Смолов, вернувшийся в команду Сергея Галицкого из московского «Динамо». Наконец, к клубу на правах свободного агента присоединился 36-летний голкипер Юрий Дюпин, который выступал за барнаульское «Динамо», новокузнецкий «Металлург», «СКА-Хабаровск», «Кубань» и «Анжи», а с 2019 года был вратарем казанского «Рубина».