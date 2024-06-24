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Воспитанник клуба Галицкого перешел в «Зенит»

Соглашение с Волковым подписано на четыре года с возможностью продления еще на один
Сергей Волков&nbsp;
Сергей Волков  (Фото: ФК Зенит)

Защитник «Краснодара» Сергей Волков перешел в «Зенит», сообщается на официальном сайте петербургского футбольного клуба.

Соглашение с футболистом подписано на четыре года с возможностью продления еще на один. «Очень счастлив подписать контракт с этим великим клубом. В предвкушении начала сборов и игр», — сказал он.

Волков является воспитанником академии «Краснодара», владельцем которого является Сергей Галицкий. Защитник дебютировал за взрослую в апреле 2022 года в матче против казанского «Рубина» и в концовке встречи отметился победным голом.

В составе краснодарцев защитник провел 73 матча, в которых забил два мяча и отдал восемь результативных передач. Волков является финалистом Кубка России и серебряным призером национального первенства.

По итогам прошлого сезона «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Главный тренер «Зенита» Сергей Семак, который продлил контракт с клубом на пять лет, взял шестое чемпионство в тренерской карьере, больше только у Олега Романцева (восемь).

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ФК Зенит Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар Сергей Галицкий
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