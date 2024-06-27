«Краснодар» подписал 19-летнего воспитанника «Зенита» Данилу Козлова
Атакующий полузащитник калининградской «Балтики» Данила Козлов подписал контракт с «Краснодаром». Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2029 года, сообщается на сайте кубанского футбольного клуба.
Воспитанник академии «Зенита» дебютировал в профессиональном футболе в феврале 2023 года в выездном кубковом матче между петербургской командой и ульяновской «Волгой». Зимой 2024 года Козлов перешел в «Балтику», в составе которой провел 15 матчей, отметившись тремя голами и пятью результативными передачами.
Данила Козлов стал уже третьим новичком «Краснодара» в нынешнем межсезонье. Так, в середине июня стало известно, что к команде Сергея Галицкого на правах свободного агента присоединился 36-летний голкипер Юрий Дюпин, который выступал за барнаульское «Динамо», новокузнецкий «Металлург», «СКА-Хабаровск», «Кубань» и «Анжи», а с 2019 года был вратарем казанского «Рубина». О подписании Дюпина было объявлено вскоре после сообщений о том, что основной вратарь кубанской команды и сборной России Матвей Сафонов перешел в «Пари Сен-Жермен».
Кроме того, в статусе свободного агента в «Краснодар» вернулся нападающий Федор Смолов, на протяжении последних двух лет выступавший за московское «Динамо». Смолов уже играл за кубанский клуб в период с 2015 по 2018 год. За 101 матч в составе «черно-зеленых» он забил 64 гола — это лучший результат в истории клуба.
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